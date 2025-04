Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","shortLead":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","id":"20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"02bd7e65-98c7-44f2-8b79-a3ebfcf8e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","timestamp":"2025. április. 23. 17:59","title":"Ötször annyi vizet használ majd el autónként a szegedi BYD-gyár, mint amennyit a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","shortLead":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","id":"20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"daa94607-9520-4805-9c20-f42b8badd4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 24. 12:48","title":"Tiborcz István tagadja, hogy állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is bevettek egy olyan beszélgetésbe, amelyben az amerikai kormány tagjai a jemeni húszik elleni támadás tervét beszélték meg. Pedig akkor még nem is lehetett tudni, hogy folytatásos történetről van szó, ugyanis napokban kiderült az is, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy másik csetben a műveletekről többek között feleségével, bátyjával és ügyvédjével is értekezett. Elek Péter ennek kapcsán összeszedett jó pár történelmi baklövést, mert azokból bizony nem volt hiány, egynek majdnem áldozata lett Franklin D. Roosevelt amerikai elnök. ","shortLead":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is...","id":"20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"33114150-548f-47cd-869c-972529951452","keywords":null,"link":"/360/20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","timestamp":"2025. április. 23. 19:00","title":"Történelmi baklövések a nándorfehérvári csata tüzes afterjától egy végzetes vécélehúzásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","shortLead":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","id":"20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec.jpg","index":0,"item":"9fffa960-0b1f-4a5a-8ebe-d5b1b8879f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","timestamp":"2025. április. 23. 11:38","title":"Szombaton pár órára felborul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az utolsó pillanatban kútba esett a londoni tárgyalás az amerikaiak, a britek, a franciák és az ukránok között, Donald Trump a közösségi médiában szállt bele Volodimir Zelenszkijbe, többek között a szemére vetve azt is, hogy Ukrajna 2014-ben egyetlen lövés leadása nélkül átengedte a Krímet Oroszországnak.","shortLead":"Miután az utolsó pillanatban kútba esett a londoni tárgyalás az amerikaiak, a britek, a franciák és az ukránok között...","id":"20250423_donald-trump-volodimir-zelenszkij-krim-felsziget-ukrajna-oroszorszag-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88.jpg","index":0,"item":"ad0ebff4-4cbe-44fd-919e-a72ac4b61474","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_donald-trump-volodimir-zelenszkij-krim-felsziget-ukrajna-oroszorszag-beke","timestamp":"2025. április. 23. 19:21","title":"Trump szerint Zelenszkij csak elnyújtja a vérengzést azzal, hogy nem hajlandó lemondani a Krímről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","shortLead":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","id":"20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441.jpg","index":0,"item":"d19e72b0-51fc-4d77-a112-6a3bb090bb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","timestamp":"2025. április. 24. 16:33","title":"LG TV-je van? Már Xboxot sem kell vennie, ha nyomkodná a konzol játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]