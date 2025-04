Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is kelljen tenniük. A szigorítás EP-képviselők mentelmi jogát is fenyegetheti, amit Magyar Péter esetében eleve feszeget a magyar ügyészség.","shortLead":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is...","id":"20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"ba1478f0-6a9c-496d-9fd3-24ab716b3768","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:07","title":"Elfogadták a \"lex Magyart\", amivel Magyar Péter szerint őt akarják ellehetetleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5,4 másodperces 0-100-as katapultálásra képes Elroq RS-nek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 5,4 másodperces 0-100-as katapultálásra képes Elroq RS-nek alaposan megkérik az árát.","id":"20250429_bearaztak-a-valaha-keszult-legjobban-gyorsulo-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997.jpg","index":0,"item":"fe0cf2fc-57fb-4bdb-9d96-39f2269044c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_bearaztak-a-valaha-keszult-legjobban-gyorsulo-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. április. 29. 06:41","title":"Cseh katapult: beárazták a valaha készült legjobban gyorsuló Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce6dea5-620e-416d-add4-b2f8d56714f7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Homlokra rájár a rúd, mióta elvált Mészáros Ágnestől.","shortLead":"Homlokra rájár a rúd, mióta elvált Mészáros Ágnestől.","id":"20250429_csodvedelem-homlok-zsolt-vasutepites-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bce6dea5-620e-416d-add4-b2f8d56714f7.jpg","index":0,"item":"06733891-2f6e-4ac0-b2ee-3eb570cd39d1","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_csodvedelem-homlok-zsolt-vasutepites-ceg","timestamp":"2025. április. 29. 20:58","title":"Csődvédelmet kért Mészáros Lőrinc volt veje, Homlok Zsolt kisebbik cége is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ed306-857e-4275-961b-f989c21d5c1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyébként sem egészségesek ezek a dolgok, de ha fiatalosan akarunk kinézni, mindenképpen kerüljük el őket.","shortLead":"Egyébként sem egészségesek ezek a dolgok, de ha fiatalosan akarunk kinézni, mindenképpen kerüljük el őket.","id":"20250430_oregedest-gyorsito-rossz-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed306-857e-4275-961b-f989c21d5c1c.jpg","index":0,"item":"0be16bba-1029-4056-8f39-0ae3b7581b1e","keywords":null,"link":"/elet/20250430_oregedest-gyorsito-rossz-szokasok","timestamp":"2025. április. 30. 05:31","title":"Ez a tíz rossz szokás gyorsítja az öregedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte szervezetten lopkodják ki az ellenzékiek a kormánypárti „népszavazás” szavazólapjait a postaládákból.","shortLead":"Szerinte szervezetten lopkodják ki az ellenzékiek a kormánypárti „népszavazás” szavazólapjait a postaládákból.","id":"20250429_fidesz-frakcio-postalada-fosztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"32f93df4-61da-44ba-b487-e1473bea9134","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_fidesz-frakcio-postalada-fosztogatas","timestamp":"2025. április. 29. 12:44","title":"„Politikai célú postaláda-fosztogatást” kiáltott a Fidesz-frakció szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi még ismeretlen a tudomány előtt is. A tudósok azonban már most is cselekvést sürgetnek. ","shortLead":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi...","id":"20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"720815c6-b1cf-425f-9aa1-a47d221502e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. április. 28. 19:03","title":"Sokkolta a tudósokat a felfedezés: már egy komplett kanalat is ki lehetne rakni az emberek agyában lévő mikroműanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi törvényhozási nagyüzemben megszavazott módosítók egyike több törvény rendelkezéseit írta át és egészítette ki a kábítószerek terjesztésével és fogyasztásával kapcsolatban is. Az eddig is szigorú drogtilalmat kizárólag még keményebb büntetéssel és elrettentéssel érvényesítené a kormány.","shortLead":"A keddi törvényhozási nagyüzemben megszavazott módosítók egyike több törvény rendelkezéseit írta át és egészítette ki...","id":"20250429_Nagyot-szigoritottak-a-drog-tilalman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"4687b0a8-4063-46b8-902d-4a2b88ba438b","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Nagyot-szigoritottak-a-drog-tilalman","timestamp":"2025. április. 29. 17:01","title":"Szigorúbb büntetésekről döntött a parlament drogügyek esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]