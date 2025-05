Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","shortLead":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","id":"20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68.jpg","index":0,"item":"0d24cb4b-115b-4262-b501-560f850fd598","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","timestamp":"2025. május. 04. 14:39","title":"Erdő Péter megtartotta a konklávé előtti miséjét Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","shortLead":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","id":"20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"be184bd0-9dee-4383-8902-bc2434d7fc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Elhomályosít néhány videót a YouTube, de ez nem hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell valósítani. ","shortLead":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell...","id":"20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59.jpg","index":0,"item":"0979de02-fd39-4982-ba7e-68216a65b2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","timestamp":"2025. május. 05. 08:34","title":"Több mint 3 milliárd forintot költenek az augusztus 20-i tűzijáték szervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","shortLead":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","id":"20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54.jpg","index":0,"item":"c90bc99a-ad54-48d3-be27-b103a216f7a0","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","timestamp":"2025. május. 04. 21:54","title":"Fényes nappal fajtalankodhatott a kutyájával egy meztelen férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja a transznemű nőknek, hogy az angol női bajnokságban játsszanak. A női futball a transz közösség egyik utolsó mentsvára volt, egy olyan biztos pont, ahol elfogadták őket és szabadon élvezhették a sportolás mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A nemiség kérdésének vizsgálata ezzel csak tovább bonyolódott.","shortLead":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja...","id":"20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e.jpg","index":0,"item":"a077086d-3605-459e-8f7f-e283125102fd","keywords":null,"link":"/elet/20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:55","title":"A transznemű nők egyik utolsó mentsvára is odaveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert a diákoknak.","shortLead":"A politikusok között volt, aki saját érettségi tablóképét és személyes visszaemlékezéseit megosztva kívánt sok sikert...","id":"20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/995cfa68-e1d3-47db-950a-f3d7b2752644.jpg","index":0,"item":"28779749-8f6f-41b4-ad4e-632257cc4ec2","keywords":null,"link":"/elet/20250505_erettsegi-orban-viktor-magyar-peter-politikusok-uzenete","timestamp":"2025. május. 05. 09:27","title":"„Ha nekem sikerült, mindenkinek menni fog” – Orbán Viktor, Dobrev Klára és Magyar Péter is üzent az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának, az azonnali beszerzéseket viszont még az idei év végén berekesztik.","shortLead":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának...","id":"20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"0beb780e-f7eb-4ecf-98db-676e901a1d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","timestamp":"2025. május. 05. 12:10","title":"Bloomberg: Az EU júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]