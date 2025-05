Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most a kivitelezőket keresik. ","shortLead":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most...","id":"20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3.jpg","index":0,"item":"08d483c0-d940-4056-bfa7-406c1fc4e663","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","timestamp":"2025. május. 05. 14:14","title":"Két év múlva teljesen átalakul a Mester utca, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással és a szarvasmarhák leölésével kapcsolatban, de már zajlik a kártalanítás előkészítése is.","shortLead":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással...","id":"20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ff28f4d5-82e8-438d-934c-975281a37a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 06. 14:53","title":"Május 30-án kihirdethetik a száj- és körömfájástól való mentességet, ha addig nem találnak több fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","shortLead":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","id":"20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b.jpg","index":0,"item":"e463f53f-ce2c-4ff6-9adc-bde548c3e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","timestamp":"2025. május. 06. 16:39","title":"Izrael lebombázta a szanaai nemzetközi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra tettek szert, miközben az MNB székházfelújítása másfélszeresére drágult, ami még az Állami Számvevőszéknek is szemet szúrt.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra...","id":"20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"96be0f09-3f4e-47b8-9ecb-4eb8e38e1073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:48","title":"MNB-botrány: Zárolták Somlai Bálintnak, Matolcsy Ádám barátjának a számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","shortLead":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","id":"20250506_trump-huszik-kapitulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"94a5a0c4-e35b-484a-9bbf-d66b6f0cf5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_trump-huszik-kapitulacio","timestamp":"2025. május. 06. 21:15","title":"Trump: A húszik megadták magukat, elállnak a harctól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit az amerikai vámok hatásaitól.","shortLead":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit...","id":"20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3.jpg","index":0,"item":"720bef6f-dd59-452a-978b-dae623a57053","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","timestamp":"2025. május. 06. 11:29","title":"Trump vámjai miatt választhatnak a szlovákok, tömeges kirúgások jöjjenek-e az autógyárakban vagy rövidített munkaidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]