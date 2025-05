Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért. 2025. május. 10. 20:03 Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot Az Allianz, az Alfa és az Union csütörtöki bejelentése után újabb biztosítók jelentették be, hogy lakásbiztosításidíj-korlátozást vállalnak a jövő év közepéig tartó időszakra, megfelelve ezzel a nemzetgazdasági tárca elvárásának. 2025. május. 09. 14:38 Nagy Márton célba ért, egyre több biztosító jelenti be, hogy hallgat a kérésére Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült. 2025. május. 10. 15:45 Nem vesztette el zaklató aktualitását Ember Mária újra megjelent Siratóének című antológiája a holokausztról Hét és fél évtizeddel ezelőtt ezen a napon alapították a Seatot, amelynek mai születésnapi rendezvényén egy ősrégi és nagyon kedves kis Seat 600-as is ott vendégeskedett. 2025. május. 09. 15:14 Ma 75 éves a Seat, ott jártunk a 60 éves cuki kisautó díszvendéggel ékesített szülinapon Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen magyargyűlölő, korábban az úzvölgyi temetőben magyar sírokat gyalázó George Simion román elnökjelöltnek – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében. szülinapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen magyargyűlölő, korábban az úzvölgyi temetőben magyar sírokat gyalázó George Simion román elnökjelöltnek – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében.","shortLead":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a 2025. május. 10. 15:08 Magyar Péter szerint Orbán Viktor elárulta a külhoni magyarokat Érdemes mihamarabb frissíteni az androidos készülékeket, ugyanis több tucat biztonsági hibát javított a Google. 2025. május. 09. 17:03 Frissítsen, ahogy tud: 45 hibát javítottak az Androidban, az egyik különösen súlyos Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche 928-as. 2025. május. 11. 07:21 40 éves, mégis szinte vadonatúj bukólámpás Porsche vár új gazdára Másfél évre esik ki a forgalomból a szikszói szakasz. gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Másfél évre esik ki a forgalomból a szikszói szakasz. 2025. május. 09. 15:30 Oktober végére készül csak el az M30-as autópálya lezárt szakasza