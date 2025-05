Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van a kórház.","shortLead":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van...","id":"20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"ed6db865-9323-4378-9eff-00403da55cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","timestamp":"2025. május. 07. 17:01","title":"Takács Péter most Szombathelyen beszélt arról, hogy a Tisza Párt miatt nem tudják felújítani a kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","shortLead":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","id":"20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8.jpg","index":0,"item":"213e178a-e8a3-4bc8-ba06-5d50c5c1cd74","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","timestamp":"2025. május. 09. 08:16","title":"Fegyelmi indult a rendőr ellen, aki nem akarta, hogy a KDNP-t reklámozzák a fényképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","shortLead":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","id":"20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb.jpg","index":0,"item":"684d1f80-6e92-4782-882d-7addc1f5fd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 09. 09:59","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Szánalmas a Honvédelmi Minisztérium próbálkozása arra, hogy befeketítsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be annak szabályait a gyakorlatban. Mit jelent a felelősség? Mi az, hogy társállat vagy családi kutya? Mi a megfelelő és egészséges táplálás? Mennyi az annyi, ha mozgásról vagy fárasztásról, játékról van szó? Cikkünkben a legfontosabbakat vesszük sorra.","shortLead":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be...","id":"20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45.jpg","index":0,"item":"3a0a2105-15fc-4e57-b29d-5d197433320c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","timestamp":"2025. május. 08. 11:30","title":"Már jobb a helyzet, de még rengeteget kell tanulnunk: így lehetünk felelős állattartók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az embert. ","shortLead":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják...","id":"20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6.jpg","index":0,"item":"520c54b2-3dc5-4fde-99f9-4c67719bbe66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","timestamp":"2025. május. 08. 13:03","title":"Ön is kapott ilyen üzenetet? Azonnal törölje, mert veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar kormány is törölje el, vagy csökkentse a női higiéniai termékek áfáját. A menstruációs szegénység növekvő veszélyére eddig mégsem reagált a kormány. Most úgy tűnik, az „indokolatlan áremelések” és az infláció elleni harc miatt mégis fontos lett, hogy olcsóbbak legyenek a betétek és a tamponok.","shortLead":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar...","id":"20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df.jpg","index":0,"item":"b2810097-f0c3-4d87-917e-19ac815558b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 09. 05:30","title":"A menstruációs szegénység nem létezett a számukra, de ha az infláció ellen harcol, a kormánynak máris fontos a női higiéniás termékek árcsökkentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e144d5-33ed-4965-a66d-38cb9cae51f0","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament szerdai vitáján az EU Ukrajna-politikája találkozott a magyar kormány új, véleménynyilvánító szavazást övező narratíváival.","shortLead":"Az Európai Parlament szerdai vitáján az EU Ukrajna-politikája találkozott a magyar kormány új, véleménynyilvánító...","id":"20250507_EP-vita-Ukrajnarol-von-der-leyen-fidesz-deutsch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6e144d5-33ed-4965-a66d-38cb9cae51f0.jpg","index":0,"item":"cd3b9b0f-ebcf-464d-9fc2-ecd5b84452dd","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_EP-vita-Ukrajnarol-von-der-leyen-fidesz-deutsch","timestamp":"2025. május. 07. 18:40","title":"EP-vita Ukrajnáról: a fideszes képviselők becsülettel felmondták a kormánypropaganda összes szólamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után adott interjút a Kossuth rádióban a miniszterelnök.","shortLead":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után...","id":"20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"ae44ad4f-e9e8-4fb2-811b-078839b76c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:39","title":"Orbán Viktor: Gyurcsány lemondása a DK dolga, de a válásuk miatt együttérzek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]