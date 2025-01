Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","shortLead":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","id":"20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9.jpg","index":0,"item":"16b8946f-3003-47b7-8a86-9455e4ead5ad","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","timestamp":"2025. január. 21. 11:14","title":"Hogyan lehet felvidítani egy magányos halat? – nem várt feladatot kellett megoldaniuk egy bezárt japán akvárium gondozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit. Ugyanazon a napon jelent meg a volt TV2-s Majka új, kormánykritikus klipje, a Csurran, cseppen.","shortLead":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit...","id":"20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"14e9f200-eaa9-4470-a4b9-0197ab66cdfe","keywords":null,"link":"/elet/20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","timestamp":"2025. január. 19. 13:21","title":"A rapháború, amit senki sem látott jönni: a kormánypárti TV2 páros lábbal szállt bele Majkába kormánykritikus új klipje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik a „konzervatív hatalomátvételt”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik...","id":"20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"ad41020e-9335-44b7-a9ba-3417555e659e","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","timestamp":"2025. január. 20. 16:24","title":"Orbán Balázs elmagyarázta, Orbán Viktor miért nem a beiktatása napján találkozik Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","id":"20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e.jpg","index":0,"item":"4fdb4f35-f01b-4cb8-99c0-cafba467c9bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","timestamp":"2025. január. 20. 07:21","title":"Toplista: ezek most a legkisebb fogyasztású villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt. Az olajcég már nem visz a környéken élőknek ingyen palackos vizet, azt sérelmezve, hogy nem váltottak vissza elég palackot.","shortLead":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt...","id":"20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952.jpg","index":0,"item":"53f2c7fd-5c6c-45ab-ac89-11e3111493e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","timestamp":"2025. január. 20. 08:09","title":"Átlátszó: Nem 10, hanem 487 köbméter olaj szivároghatott el a gárdonyi Mol-vezetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]