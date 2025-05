Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett részlet Michael Bungay Stanier Hogyan dolgozzunk együtt (szinte) bárkivel? című könyvéből.","shortLead":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett...","id":"20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4.jpg","index":0,"item":"53bd381e-d31b-44ac-96f8-30aade1c998f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","timestamp":"2025. május. 10. 19:15","title":"Íme hat alapelv, hogy bárkivel jól együtt tudjon dolgozni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","shortLead":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","id":"20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61.jpg","index":0,"item":"ff20223e-61ff-4b3a-91c1-c630db2a22d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:31","title":"Mérgező klórfelhő miatt nem mehettek ki a szabadba százezrek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","shortLead":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","id":"20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"67adb948-a468-4f65-85d1-8baf41f49ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","timestamp":"2025. május. 10. 14:50","title":"Barabás Richárd vitára hívta Soproni Tamást, miután vallásgyalázónak nevezte a Párbeszéd plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7c4931-9edf-40e9-a8ca-17cf069d4c70","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Az elmúlt években drasztikusan visszaszorult a sportolás közben bekövetkező szívhalál, miközben évtizedek óta stagnál a hirtelen szívleállás gyakorisága. Minek köszönhető ez a fordulat? Mekkora terhelést jelent a sportolás a szívnek, edzhetjük-e a vért pumpáló szervet, és miért gyakoribb a hirtelen szívleállás az amatőr sportolók körében? Hogyan sportoljunk, ha szívproblémáink vannak, kockázatos-e kávét inni edzés előtt? Három kardiológussal beszélgettünk.","shortLead":"Az elmúlt években drasztikusan visszaszorult a sportolás közben bekövetkező szívhalál, miközben évtizedek óta stagnál...","id":"20250510_Sport-terheles-hirtelen-szivhalal-szivproblemak-sportsziv-tomegsport-maraton-futas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7c4931-9edf-40e9-a8ca-17cf069d4c70.jpg","index":0,"item":"f70fbb22-89a4-4989-8e9f-cf99fc6699db","keywords":null,"link":"/360/20250510_Sport-terheles-hirtelen-szivhalal-szivproblemak-sportsziv-tomegsport-maraton-futas","timestamp":"2025. május. 10. 10:00","title":"Lesből támadó halál – megedzhetjük-e a szívünket, amikor sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többfelé is előfordult talajmenti fagy szombat hajnalban.","shortLead":"Többfelé is előfordult talajmenti fagy szombat hajnalban.","id":"20250510_orszagos-hidegrekord-megdolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345.jpg","index":0,"item":"5243413c-b2cb-48d5-ad3b-22aaf46987a3","keywords":null,"link":"/elet/20250510_orszagos-hidegrekord-megdolt","timestamp":"2025. május. 10. 09:34","title":"Megdőlt az országos hidegrekord, -4,4 fok volt Nyírtasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4","c_author":"Bokros Dorottya - Martini Noémi","category":"vilag","description":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra Ferenc öröksége. Ott voltunk a Szent Péter téren, amikor felszállt a fehér füst, és kilépett az erkélyre XIV. Leó. ","shortLead":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra...","id":"20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4.jpg","index":0,"item":"f506a59e-4845-4a91-ac74-6e9ad312c064","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","timestamp":"2025. május. 10. 18:23","title":"„Készültem a keresztnevekből, hogy tudjam, ki lesz a pápa és tudtam is!” – videóriport a Vatikánból a pápaválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]