[{"available":true,"c_guid":"9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása.","shortLead":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig...","id":"20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8.jpg","index":0,"item":"ebd42433-7aa0-42ee-9a3a-af8990accb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","timestamp":"2025. május. 13. 16:49","title":"A \"szakmailag kiváló\" Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített egy alkalmazás.","shortLead":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített...","id":"20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a.jpg","index":0,"item":"780f27f6-77f3-4ca7-b72d-c2233a0f2adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","timestamp":"2025. május. 13. 17:33","title":"Új címkéket kapnak az App Store alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","shortLead":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","id":"20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5.jpg","index":0,"item":"ee3954a8-44cb-4cbb-a8cc-ea2229a5c01b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","timestamp":"2025. május. 13. 19:19","title":"Földrengés okozott riadalmat Nápolyban és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","shortLead":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093.jpg","index":0,"item":"306324ba-4d2f-41da-ab2e-fabd23afa145","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","timestamp":"2025. május. 14. 16:10","title":"Ligeti Miklós szerint az átláthatósági törvény javaslata rosszabb, mint az oroszországi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald Trump fiát egy olyan üzletember invitálta Budapestre, akit a Strabag főtulajdonosának családi alapítványában foglalkoztatnak. Hogyan tolták osztrák vállalatok Orbán szekerét az ideológiai különbségek ellenére is?","shortLead":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald...","id":"20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f.jpg","index":0,"item":"86669035-a8b4-45b0-a3e3-da31ddad0e0d","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. május. 13. 15:50","title":"Furcsa közreműködő hívta meg Budapestre Donald Trump Jr.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új törvényjavaslat hatalomféltésről, a bosszúról és a kicsinyességről szól.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új törvényjavaslat hatalomféltésről, a bosszúról és a kicsinyességről szól.","id":"20250514_Karacsony-A-kedd-ejszaka-benyujtott-torvenyjavaslat-orosz-mintat-kovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"f91f6958-20e6-4ab1-a8cf-a96a5ca76c34","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Karacsony-A-kedd-ejszaka-benyujtott-torvenyjavaslat-orosz-mintat-kovet","timestamp":"2025. május. 14. 11:25","title":"Karácsony: A kedd éjszaka benyújtott törvényjavaslat orosz mintát követ, de Budapest nem lesz Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani egy esetleges tűzszünetről, az Unió mégis fenntartja a gazdasági nyomást Moszkván.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani...","id":"20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"d34cb9ce-d749-4efe-9807-85fabe29ff12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 13. 13:57","title":"Jogi kiskapukkal készül az EU arra, hogy Magyarország megvétózhatja az oroszok elleni újabb szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]