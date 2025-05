Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a74e2d79-97c4-4722-a04b-0ccbc5a79d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és elindult a szemből érkező vonat irányába.","shortLead":"Az egyik szerelvény vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és elindult a szemből érkező vonat irányába.","id":"20250517_gysev-vonat-vasvar-zalaszentivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a74e2d79-97c4-4722-a04b-0ccbc5a79d08.jpg","index":0,"item":"31b214a8-2303-4ad5-aeb9-214cd6b48c57","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_gysev-vonat-vasvar-zalaszentivan","timestamp":"2025. május. 17. 21:30","title":"Egymással szembe ment két vonat Vasvárnál, pár száz méteren múlt a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más választásuk, mint a költözés.","shortLead":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más...","id":"20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db.jpg","index":0,"item":"1f6c64e9-320d-43b8-aedd-78a3e58dd48a","keywords":null,"link":"/elet/20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 10:45","title":"Moszkvából Budapestre menekült öt éve egy leszbikus pár, de itt is fogy körülöttük a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gárdonyi Géza aláírásával ellátott könyvet 78 licit után szerezte meg a nyertes.","shortLead":"A Gárdonyi Géza aláírásával ellátott könyvet 78 licit után szerezte meg a nyertes.","id":"20250519_Gardonyi-Geza-Egri-csillagok-arveres-licit-2-millio-forint-dedikalt-peldany-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a.jpg","index":0,"item":"b7c5ebd0-dbfa-4fc0-a88a-78eb782c6c81","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Gardonyi-Geza-Egri-csillagok-arveres-licit-2-millio-forint-dedikalt-peldany-konyv","timestamp":"2025. május. 19. 09:58","title":"Több mint kétmillióért kelt el egy dedikált Egri csillagok-kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2 fogkefét, illetve egy mesterséges intelligenciával megspékelt szónikus új Oclean-modellt, mely többek közt beszélni is tud.","shortLead":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2...","id":"20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1.jpg","index":0,"item":"5f8da456-2544-448b-a74b-0b4e04ca54d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 18:00","title":"Van bármi értelme egy okosfogkefének? Szabad olcsóbbat venni belőle? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző választásokon, egyelőre a szavazásra jogosultak 20,28 százaléka élt választójogával – tájékoztatott kora délutáni sajtóértekezletén a lengyel országos választási bizottság (PKW).","shortLead":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző...","id":"20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009.jpg","index":0,"item":"232667cf-5628-4931-b440-eebb8f210a96","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","timestamp":"2025. május. 18. 15:17","title":"Meghaladta a 20 százalékot délre a részvételi arány a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 17. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]