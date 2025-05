Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","shortLead":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","id":"20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce.jpg","index":0,"item":"80b32a6b-561e-4139-a280-c45b1c38260e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","timestamp":"2025. május. 21. 14:52","title":"Pénzt osztott az NFI: 290 millió egy íjászmesterről szóló dokura, 810 millió a balatoni anti-James Bondra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94b322b-3094-4e39-bb30-279897ea7108","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 66 darab létezett belőle. ","shortLead":"Összesen 66 darab létezett belőle. ","id":"20250520_BMW-Z1-bol-sem-sok-keszult-hat-meg-az-Alpina-valtozatabol-most-elado-egy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94b322b-3094-4e39-bb30-279897ea7108.jpg","index":0,"item":"408b24db-9dd2-44c1-91a3-acb8a1af373d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_BMW-Z1-bol-sem-sok-keszult-hat-meg-az-Alpina-valtozatabol-most-elado-egy","timestamp":"2025. május. 20. 20:20","title":"BMW Z1-ből sem sok készült, hát még az Alpina változatából, és most eladó egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam hivatalosan is hadat üzent.","shortLead":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam...","id":"20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d.jpg","index":0,"item":"56d4c90f-ec63-48b9-9e69-624f0a7ea43d","keywords":null,"link":"/elet/20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","timestamp":"2025. május. 21. 12:08","title":"Most az oroszok a Trónok harcát, a Szex és New Yorkot, valamint a Harry Pottert készülnek betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","shortLead":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","id":"20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e.jpg","index":0,"item":"4df20f0a-85f2-4166-8e57-861e46355d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","timestamp":"2025. május. 20. 10:56","title":"Budapest–London-hatótávot ígér egy tankolással ez az új kínai szuperhibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","shortLead":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","id":"20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152.jpg","index":0,"item":"e420a82f-ce21-471d-9f9a-8c0109096ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","timestamp":"2025. május. 21. 20:06","title":"Izraeli katonák figyelmeztető lövéseket adtak le európai és kínai diplomaták irányába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá...","id":"20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"e652c8ea-94cc-458e-bb94-da0597f079be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","timestamp":"2025. május. 21. 19:03","title":"Ellephetik az agyát a mikroműanyagok, ha ilyen ételeket fogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]