Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","shortLead":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","id":"20250603_gdp-elemzok-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d.jpg","index":0,"item":"c445b179-9050-49a7-8555-1a6b7245fc29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_gdp-elemzok-zuhanas","timestamp":"2025. június. 03. 10:33","title":"A magas infláció, az alacsony béremelések és a gyenge üzleti környezet miatt nincs remény a GDP növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","shortLead":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","id":"20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c.jpg","index":0,"item":"c469f589-9fee-4000-af57-02932b3e9b71","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","timestamp":"2025. június. 02. 18:15","title":"Turistákra dőlt egy fa Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának halálát kívánta. Miután botrány lett belőle, a tanárként dolgozó férfi a ChatGPT-t hibáztatta a történtekért.","shortLead":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának...","id":"20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d.jpg","index":0,"item":"8a5fd8dd-bb6c-4889-ab4a-576ba60f6262","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 03. 13:33","title":"Halálosan megfenyegette Giorgia Meloni lányát, a ChatGPT-t hibáztatja az olasz tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami éppen annyira erős, mint jelenlegi alternatívái, viszont igen könnyen lebomlik, méghozzá veszélytelen vegyületekre.","shortLead":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami...","id":"20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30.jpg","index":0,"item":"d5577dc7-6df1-4fe1-b40c-cab1749c024b","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","timestamp":"2025. június. 03. 16:00","title":"A most feltalált műanyag ugyanolyan tartós, de ha kell, akkor másnap reggelre lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b832fcd-3d2b-4595-ae21-159eaeeb61c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jónéhány országban már lekerült az árlistákról.","shortLead":"Jónéhány országban már lekerült az árlistákról.","id":"20250603_A-Ford-Focus-ST-t-hamarabb-kivezetik-mint-vartak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b832fcd-3d2b-4595-ae21-159eaeeb61c4.jpg","index":0,"item":"8f6f2e6f-4341-467c-87f4-02c9f4a4fec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_A-Ford-Focus-ST-t-hamarabb-kivezetik-mint-vartak","timestamp":"2025. június. 03. 20:20","title":"A Ford Focus ST-t hamarabb kivezetik, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]