Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","shortLead":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","id":"20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7.jpg","index":0,"item":"4465b805-5b83-4922-82eb-598b38a8632d","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","timestamp":"2025. június. 06. 09:37","title":"Bencsik András szerint egy politikus szólt le, hogy tegyék ki a Sajtóklubból, miután olyasmit írt róla, ami nem tetszett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijevben többen meghaltak.","shortLead":"Kijevben többen meghaltak.","id":"20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53.jpg","index":0,"item":"c237918a-0505-4577-a1d1-774dd7ae46fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. június. 06. 12:51","title":"Oroszország a háború egyik legnagyobb összehangolt rakéta- és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közúti Dakar-versenyző. ","shortLead":"Közúti Dakar-versenyző. ","id":"20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a.jpg","index":0,"item":"3665ab3d-e8f3-411c-b6a5-8b6085ec0a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","timestamp":"2025. június. 06. 10:29","title":"Őrült előzés a 8-ason: a padkán kerülte a sort a motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába sietett édesanyjával a felesége segítségére, a nő a kórházban elhunyt. ","shortLead":"Hiába sietett édesanyjával a felesége segítségére, a nő a kórházban elhunyt. ","id":"20250606_tiktok-elo-kihivas-halalos-aldozat-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"17940e88-3619-4da1-b16a-9b6d4c4f7341","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_tiktok-elo-kihivas-halalos-aldozat-csalad","timestamp":"2025. június. 06. 11:57","title":"„Amit én láttam, azt senkinek nem kívánom” – megszólalt a férje a nőnek, aki TikTok-élőben gyújtotta fel magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","shortLead":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","id":"20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d.jpg","index":0,"item":"ccd73e01-3bd1-45e8-bfdc-744de0b5a9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","timestamp":"2025. június. 05. 14:05","title":"A Boszniában körözött Dodik megérkezett Budapestre, és már készült is róla pár közös fotó Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Neves rendezővel és színészekkel készíthet filmet az Amazon az OpenAI 2023 végi kálváriájáról, ami mindössze néhány napig tartott, de több fordulatot is hozott. ","shortLead":"Neves rendezővel és színészekkel készíthet filmet az Amazon az OpenAI 2023 végi kálváriájáról, ami mindössze néhány...","id":"20250605_openai-sam-altman-kirugas-visszateres-film-keszitese-amazon-luca-guadagnino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"dd6bcb0a-b0be-48bb-8dfd-df99155adc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-sam-altman-kirugas-visszateres-film-keszitese-amazon-luca-guadagnino","timestamp":"2025. június. 05. 14:03","title":"Film készülhet az OpenAI drámájáról, amikor kirúgták, majd pár napra rá visszavették Sam Altmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","shortLead":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","id":"20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac.jpg","index":0,"item":"4226ca4e-2886-460c-801c-2ab92a8dfaf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","timestamp":"2025. június. 06. 13:18","title":"Fellángolt egy határvita Thaiföld és Kambodzsa között, Bangkok magas szintű katonai művelettel fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]