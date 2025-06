Búcsúzik a Lexus V8-as élményautója

A Lexus 2020 júniusában mutatta be az IS szedán negyedik generációját, mely szépen lassan elérkezik életciklusa végéhez.

A japán gyártó az amerikai piacon a nemrégiben leleplezett limitált szériás IS 500 Ultimate Editionnel búcsúztatja népszerű modelljét, a saját hazájában pedig a most debütált IS 500 Climax Editionnel zárja le az IS történetének aktuális fejezetét.

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus

Az 500 példányban gyártandó újdonság 380 milliméteres hűtött féktárcsákat és hatdugattyús piros Brembo féknyergeket vonultat fel, így fékteljesítmény fronton feljött a pályafókuszú RC F Coupe szintjére.

Az új Neutrino Gray fényezést kapott limitált szériás IS 500 19 colos forgácsolt alufelnikre szerelt sportgumikon gördül, piros-fekete utasterében pedig Climax Edition plakett díszíti a középkonzolt.

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus

A hajtáslánchoz nem nyúltak hozzá a fejlesztők, az 5 literes V8-as szívó benzinmotor 479 lóereje és 535 Nm nyomatéka egy nyolcfokozatú automata váltón keresztül érkezik meg a hátsó kerekekre.

A 4,5 másodperces 0-100-as gyorsulású IS 500 Climax Edition első példányai augusztusban érkeznek meg a japán kereskedésekbe, az árcédulán 9,5 millió jen (22,9 millió forint) szerepel.

Egyelőre nem tudni, hogy hogyan folytatódik majd az IS története, egyes források szerint a következő generáció duplamotoros elektromos hajtásláncú lesz, de nem kizárt, hogy végül hibrid technika landol majd az új IS-ben.

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus

Lexus IS 500 Climax Edition Lexus