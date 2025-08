Ecclestone: „Hamiltonnak most kellene kiszállnia, mielőtt baj történik vele”

A Forma–1 korábbi vezére, Bernie Ecclestone azt üzente Lewis Hamiltonnak, hogy fejezze be versenyzői karrierjét, és fizessen ki minden centet a Ferrari-szerződéséből. „Lewis nagyon tehetséges, az volt, és talán még mindig az – de innen már csak lefelé vezet az út. Nem szeretném, ha bármi rossz történne vele” – mondta a 94 éves sportvezető az angol Mail Sportnak, hozzátéve, hogy nem éri meg kockáztatnia, ha már nem harcol világbajnoki címért.

A figyelmeztetés hátterében a hétszeres világbajnok gyenge szezonja áll. A legutóbbi futam, a Magyar Nagydíj időmérőjén például csak a 12. lett, míg a csapattársa, Charles Leclerc az élről indulhatott. Hamilton az edzés után önkritikusan „teljesen haszontalannak” nevezte magát, és felvetette, hogy a Ferrari váltsa le. Ecclestone szerint: „elfáradt. Egy örökkévalóság óta csinálja ezt. Ideje lenne mást csinálnia.”

Amellett, hogy Ecclestone az F1 főnöke volt, korábban a Brabham csapatot is tulajdonolta, és menedzserként is tevékenykedett. Két versenyzőt is idejekorán elvesztett: Stuart Lewis-Evans és Jochen Rindt is versenyzés közben halt meg, utóbbi lett az első (és remélhetőleg utolsó) posztumusz világbajnok.

Hamilton egykori főnöke, Toto Wolff más állásponton van. Szerinte „Lewisnak befejezetlen ügyei vannak az F1-ben”. Az osztrák szakember szerint a jövő évi szabályváltozások új lehetőségeket nyitnak meg előtte, és akár nyolcadik világbajnoki címét is megszerezheti, ha hisz az új autóban.

Bernie Ecclestone a hétvégén a Hungaroringen a HVG-nek is nyilatkozott.