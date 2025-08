Bernie Ecclestone a HVG-nek: Örülök, hogy gondját viselik annak, amit felépítettem

Kilencvennégy éves, de még mindig fel-feltűnik Forma–1-es futamokon a sorozat korábbi tulajdonosa és irányítója, Bernie Ecclestone. A brit sportvezető a néhány héttel ezelőtti Osztrák Nagydíjon – életében először – díjátadóként vett részt, a megújulóban lévő Hungaroringre pedig a verseny szervezőinek díszvendégeként érkezett. A csapatok motorhome-jai között sétálgatva rengeteg ismerős üdvözölte, sokan közös képet kértek tőle, és a HVG néhány kérdésére is válaszolt.

„Csodálatos munkát végeztek a szervezők, a legmodernebb épületet húzták fel a Hungaroringre. Biztos vagyok abban, hogy a Magyar Nagydíj sokáig benn marad még a versenynaptárban” – mondta, amikor a megújult létesítményről kérdeztük. Ecclestone-nak jelentős szerepe van abban, hogy a pálya elkészült és a sorozat 1986-ban megtelepedett nálunk – a vasfüggöny mögötti országok közül elsőként.

Azt is felidézte most, hogy eredetileg Oroszországba akarta vinni a sorozatot, mert az volt a célja, hogy valódi világbajnokságot csináljon belőle, ne csak a nevében legyen az. „A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, ezért jöttünk Magyarországra. Azért is vagyok itt, mert negyven éve új korszak kezdődött az F1 történetében. Akkor még a KGB-vel kellett egyezkednünk, de sikerült megállapodnunk.”

Arról, hogy teljesnek érzi-e a hagyatékát az F1-ben, azt mondta: „Tetszik, ami a sorozatban történik, örülök, hogy gondját viselik annak, amit felépítettem. Minden rendben van.”