Elektromos modellt csinált a Macanból a Porsche, most megpróbálják visszacsinálni más néven

A Porsche rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került: 2025 második negyedévére a vállalat nyeresége 91 százalékkal csökkent. Kínában gyakorlatilag eltűnt a kereslet a luxus belső égésű motoros autók iránt, és már az európai és német eladások is visszaestek.

A vezérigazgató, Oliver Blume vészjósló belső levelet küldött az alkalmazottaknak, miközben a cég költségcsökkentő programot vezet be, ami leépítésekkel is jár. Az elektromos Macan a vártnál gyengébben teljesít, annak ellenére, hogy az első félévben 45 137 Macan talált gazdára – ebből 25 884 darab volt az EV-változat, ami 57,3 százalékos arányt jelent, de messze van a korábbi évi 90 ezer feletti értékesítési szinttől. A Taycan számai még gyengébbek: mindössze 8302 darab fogyott félév alatt.

A Porsche ezért kénytelen újra elővenni a belső égésű motoros SUV-k tervét, és megerősítette, hogy 2028-ban érkezik egy új, benzines hajtású crossover – a Macan utódjaként, de más néven.

A modell fejlesztése most indult, és a rövid, hároméves időkeret is mutatja, milyen kétségbeesett tempóban dolgozik a márka. A jármű várhatóan az Audi Q5 platformjára épül, amely ugyan kritizált belső minőséggel bír, de gyorsan adaptálható.

A Porsche célja, hogy ezzel a modellel életben tartsa a középkategóriás SUV-szegmensét, amely kulcsszerepet játszott korábban a márka túlélésében – most pedig újra ez lehet a megmentő.