Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","shortLead":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","id":"20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66d943c-ad02-4acb-bc31-8ef4730d67c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 18. 16:02","title":"Hidegebb lesz és eshet is a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen. Hajléktalankérdésben az a kormány célja, hogy rend és tisztaság legyen. A lakáskasszáról úgy véli, inkább volt kassza, mint lakás. A konstrukció már nem is létezik. De átalakul a csok, ami felújításra is jó lesz.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen...","id":"20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd55cc-353f-46d5-ab33-d6a2f489fd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Kormányinfó: Novemberben jönnek a kirúgások a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","shortLead":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","id":"20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1fb36f-b141-4c8b-90ae-1430a39d1e6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 18. 08:21","title":"Hivatalos: itt a kupésra faragott Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési tervezete.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési...","id":"20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407b6d9-5b7f-46cf-b624-407c8b58fab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. október. 17. 17:35","title":"Visszadobhatja az Európai Bizottság az olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni tulajdonképpen nem is olyan nagy mutatvány.","shortLead":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni...","id":"20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415396f9-32fa-4f8a-b42c-8e5f20b17865","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","timestamp":"2018. október. 18. 06:41","title":"A nap fotói: A belvárosi terepen parkolás új budapesti rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","shortLead":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","id":"20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330dcb97-4272-40cd-80e3-560295428116","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","timestamp":"2018. október. 18. 18:01","title":"Francia kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","shortLead":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","id":"20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecda53f-0ed6-4dce-bbf8-e25583468f93","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","timestamp":"2018. október. 19. 12:41","title":"Kim Dzsongun meghívta a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]