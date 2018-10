Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében. Öt halottja van a balesetnek.","shortLead":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt...","id":"20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa77b83-cd2b-4640-8cde-35bceed63a59","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","timestamp":"2018. október. 28. 23:04","title":"A Leicester City megerősítette, hogy a klubtulajdonos meghalt a helikopterbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","id":"20181028_Tolatoradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eced96-3f25-47e8-9457-a914bf7e00ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 28. 12:21","title":"Tolatóradar: Komoly tűzveszély miatt 1,6 millió BMW-t kell szervizbe vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják dolgozni, az Eb-selejtezőkre összeállhat egy működőképes csapat.","shortLead":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják...","id":"20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5244d52f-ecc3-41b2-99ad-fb8c14128992","keywords":null,"link":"/sport/20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","timestamp":"2018. október. 29. 10:47","title":"Dárdai ad még egy esélyt a magyar futballnak, de ha nem lesz változás, nem segít többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében történelmi és politikai ellentét is meghúzódik.","shortLead":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében...","id":"201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ed08a-fef5-4062-942c-2c678f96e1fa","keywords":null,"link":"/sport/201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","timestamp":"2018. október. 27. 20:00","title":"Messi és Ronaldo hiányozni fog, de az El Clásico így is több mint egy rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","shortLead":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","id":"20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb277aa-5fac-4610-acf2-84c132d3eb3a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. október. 27. 14:57","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","shortLead":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","id":"20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6b45fd-fba7-452e-9221-b71bf34e630d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","timestamp":"2018. október. 27. 19:47","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]