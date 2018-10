Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.

„A tíz kötelező oltás haszontalan és sok esetben veszélyes vagy akár káros is” – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, nem sokkal az előtt, hogy a római parlament felsőháza megszavazta azt a törvényt, amely szerint a gyermekek úgy is járhatnak óvodai vagy iskolai közösségbe, hogy nincs igazolásuk a kötelező oltások beadásáról. Bár az alsóház még nem voksolt a tervezetről, s így az nem lépett életbe, a kormány rendeletet adott ki, amelyben elégségesnek minősítette, ha csak a szülők igazolják a szükséges védőoltások meglétét.

Olaszországot 2014-ben még példaképként állította a világ elé az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ám a kormányt alkotó populista pártok már a választási kampányban megígérték, hogy enyhíteni fognak az oltási szigoron. Mindezt annak ellenére tették, hogy tavaly és idén mintegy nyolcezer kanyarós fertőzést regisztráltak az országban – a korábbi évek többszörösét –, és tízen életüket vesztették a komplikációk következtében.

Míg a WHO ajánlásai szerint akkor tekinthető védettnek egy társadalom, ha az emberek legalább 93–95 százalékát „leoltották”, a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcinából Olaszországban már csak 83 százalékos a népesség átoltottsága. Az Európában újra támadó kanyaró Olaszország mellett Romániában és Ukrajnában okozott komoly járványt, az utóbbi két országban részben az oltóanyag hiánya miatt alakult ki válsághelyzet. 2018 első felében Európában 41 ezer ember betegedett meg kanyaróban, és közülük 37-en haltak meg.

© AFP / ANDREA RONCHINI

Nagy-Britanniában, Franciaországban és az USA-ban is nő azok száma, akik valamilyen indokra – leginkább vallási vagy ideológiai okokra – hivatkozva megtagadják az oltások beadatását. A Vaccine Confidence Project nevű londoni civil szervezet felmérése szerint meglepően magas azok aránya, akik veszélyesnek tartják az oltásokat: Franciaországban a megkérdezettek 41, Görögországban a 26, az USA-ban pedig a 14 százaléka nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy a vakcinák általánosságban véve biztonságosak.

Az USA-ban 18 olyan szövetségi állam van, ahol a szülők nem orvosi indokokra hivatkozva is kérhetnek a gyermekeiknek felmentést a kötelező oltások alól. Ennek megvan az eredménye, a PLOS Medicine című orvosi szaklapban megjelent tanulmány szerint az érintett államok kétharmadában folyamatosan nő a nem beoltott óvodások száma. Az is kiderült, hogy – nem meglepő módon – jóval magasabb a vakcinával megelőzhető betegségek előfordulási aránya ezekben a térségekben, mint azokban, ahol vallási és ideológiai okokra hivatkozva nem lehet oltásmentességet kérni.

© AFP / ANDREA RONCHINI

A vakcinák megjelenésének pillanatától létező oltásellenesség egyik legfőbb oka éppen azok sikeressége: amíg a fejlett országokban megfelelő volt az átoltottsági arány, a legsúlyosabb fertőző betegségek gyakorlatilag eltűntek, s az emberek már nem hitték el, hogy a kanyaró és a többi kór valóban súlyos, sokszor halálos szövődményekkel jár.

A másik ok az, hogy húsz évvel ezelőtt egy brit orvos, Andrew Wakefield a Lancet című tekintélyes tudományos folyóiratban publikált egy cikket, amely azt állította, hogy kapcsolat van az MMR-vakcina beadása és az autizmus kialakulása között. Bár a Lancet később visszavonta a cikket, Wakefieldről pedig kiderült, hogy anyagilag is érdekelt volt a valójában nem létező kapcsolat felfedezésében, és ezért még meg is hamisított egyes adatokat, ma is milliók vannak meggyőződve arról, hogy az MMR valóban autizmust okozhat.

2012-ben például az olaszországi Rimini egyik bírósága is kimondta, kapcsolat van az autizmus és a különféle oltások között. Bár a döntést három évvel később érvénytelenítették, az ítélet a mai napig hat az olaszok gondolkodására.

A praktizálástól eltiltott Wakefield viszont már-már profétává nemesült. „Közösségünk számára Andrew Wakefield Nelson Mandela és Jézus Krisztus egy személybe gyúrva” – nyilatkozta egyszer az „üldözött igazmondóról” az amerikai J. B. Handley, aki könyveiben rendületlenül terjeszti a brit orvos megcáfolt téziseit.

Az is hozzájárult az oltásellenesség terjedéséhez, hogy az észak-amerikai elitellenes mozgalmak és az európai jobboldali populista pártok a hagyományos intézményrendszer részének tekintik a tudóstársadalmat is, és így annak képviselői is céltáblává váltak. „Az áltudományok terjesztése és a tudósok elleni támadássorozat az intézményrendszer gyengítését célzó akciók egyike. A hagyományos rend ellen felkelők szerint a hatalom most különféle kasztok kezében van, s a tudósok is ilyet alkotnak. De a tudomány az utolsó bástya, ha ez is ledől, semmi sem marad” – mondta Beatrice Lorenzin volt olasz egészségügyi miniszter.

© AFP / ANDREA RONCHINI

A populistákat pedig megtámogatják a különféle, leginkább orosz trollok is. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem kutatása szerint ugyanazokról a szentpétervári trollgyárakból működtetett álprofilokról érkeznek tömegesen a közösségi oldalakra az oltásvitával kapcsolatos kommentek, ahonnan korábban a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét próbálták befolyásolni. A kutatást vezető Mark Drezde szerint a trollok egy része az oltások mellett érvelt, míg a többiek támadták a jelenleg működő rendszert. „Bár az amerikai polgárok döntő többsége oltáspárti, a pró és kontra bejegyzésekkel olyan látszatot akartak kelteni, mintha ez a kérdés valóban komoly vita tárgya lenne” – áll az American Public Health című folyóiratban megjelent tanulmányban.

A kutatók szerint a rosszindulatú kommentelők az oltásügyet arra akarják felhasználni, hogy eljuttassák rejtett üzeneteiket a felhasználókhoz: azokat, amelyekkel élezni lehet az amerikai lakosságon belüli ellentéteket, illetve alá lehet ásni a politikai intézményrendszerbe vetett bizalmat. A kutatók szerint olyan chatbotok is beszálltak a párbeszédbe, amelyek célja az volt, hogy rosszindulatú programokat vagy kereskedelmi célú üzeneteket osszanak meg a gyanútlan felhasználókkal.