[{"available":true,"c_guid":"9ee08b68-f3be-4b83-bba5-c3d9eb729233","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben a szemüvegemet. Merthogy az milyen sokba kerül” – írja a hatvanadik születésnapjára nemrég megjelent önéletrajzi könyvében Szarvas József.","shortLead":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben...","id":"20181108_Szarvas_Jozsef_portre_konyv_Nemzeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee08b68-f3be-4b83-bba5-c3d9eb729233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199659b5-8867-4c91-9a3c-3cde22ad4cad","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Szarvas_Jozsef_portre_konyv_Nemzeti","timestamp":"2018. november. 08. 15:13","title":"Szarvas József: Szörnyű volt azt olvasni, hogy valamirevaló színész nem lép fel a Nemzetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP és a Bizottság is elemezni fogja, mit jelent a nyomozás felfüggesztése.","shortLead":"Az EP és a Bizottság is elemezni fogja, mit jelent a nyomozás felfüggesztése.","id":"20181107_Buncselekmeny_hianyaban_Brusszelben_meglepodtek_az_Eliosdontesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355f55d9-3f17-4bec-9b11-f5bae888b708","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Buncselekmeny_hianyaban_Brusszelben_meglepodtek_az_Eliosdontesen","timestamp":"2018. november. 07. 13:27","title":"\"Bűncselekmény hiányában\": Brüsszelben meglepődtek az Elios-döntésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","shortLead":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","id":"20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad6e77-e5a3-47c3-912c-ac9fa5159c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","timestamp":"2018. november. 08. 06:27","title":"Levelet írt a gimnáziumnak a veronai busztragédia sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu újságíróját, Dezső Andrást különleges személyes adattal való visszaéléssel vádolják, mert korábban kiderítette, hogy egy M1-nek nyilatkozó svéd nőt korábban közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért is elítélték.","shortLead":"Az Index.hu újságíróját, Dezső Andrást különleges személyes adattal való visszaéléssel vádolják, mert korábban...","id":"20181108_Nemzetkozi_sajtoszervezet_koveteli_az_ugyeszsegtol_az_Indexes_ujsagiro_elleni_vadak_ejteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62bbf4-f085-42fd-8b76-9fd62201d8bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Nemzetkozi_sajtoszervezet_koveteli_az_ugyeszsegtol_az_Indexes_ujsagiro_elleni_vadak_ejteset","timestamp":"2018. november. 08. 13:12","title":"Nemzetközi sajtószervezet követeli az ügyészségtől az Index-újságíró elleni vádak ejtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és menedékjogot kérőknek meghirdetett OLIve oktatási programot. Most, amikor a kormány Bécsig űzné az egyetemet, bejelentették, újraindul a program.","shortLead":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és...","id":"20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c2a734-e70d-4ba6-b182-5581f77077ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","timestamp":"2018. november. 07. 16:33","title":"A CEU már nem fél a kormány adójától: újra tanítanak magyarországi menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 12 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","shortLead":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","id":"20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adb46bd-94d4-4b4d-b328-8c792e37d9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 09. 06:10","title":"Mocskos humorú mozaikok bizonyítják, hogy nem változtunk kétezer év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]