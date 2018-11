Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó hazai blog szerint legalább 4-500 magyar oldalon telepítették a problémás modult, amelyet kihasználva szenzitív adatokhoz lehet hozzáférni. ","shortLead":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó...","id":"20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8ab3d-436d-4256-aeed-fd4ae4326738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","timestamp":"2018. november. 14. 11:33","title":"400-500 magyar weboldal került bajba, szélesre tárt hátsó bejárat van a kódjukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt gumit vásárolunk.","shortLead":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt...","id":"20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d312ee8e-e944-405c-b883-ca9e6614f86c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","timestamp":"2018. november. 15. 06:41","title":"Csak egy apró jelölés, mégis nagyon fontos gumivásárláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","shortLead":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","id":"20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe78e02-4aa2-4efd-b049-68ab564e9c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","timestamp":"2018. november. 13. 21:05","title":"Demszky meggondolta, nem indul Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik a program.","shortLead":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik...","id":"20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c81057-0dab-42c7-a374-1692dec4ec9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 15. 12:03","title":"Az idén nem lesz Szolidaritás Éjszakája Szegeden, inkább kirándulni viszik a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","shortLead":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","id":"20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bfa05e-32e7-4e5e-bbc1-546e527af82e","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","timestamp":"2018. november. 15. 05:51","title":"Már 58 halottja van a kaliforniai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat, ahol illegálisan lehetett hozzájutni a cég játékaihoz.","shortLead":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat...","id":"20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa895d5a-8408-4710-b80c-be7accdfb75e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","timestamp":"2018. november. 14. 09:38","title":"Nincs kegyelem: 3,3 milliárd forintos pert akasztott a Nintendo egy házaspár nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült, hogy politikai menedékjogot kérjen, Orbán Viktor házában is megfordult – jelentette az 1TV nevű macedón televízió tudósítója. Orbán sajtófőnöke szerint ez kacsa.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült, hogy politikai menedékjogot kérjen, Orbán...","id":"20181114_orban_viktor_nikola_gruevszki_havasi_bertalan_politikai_menedekjog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ee5e2-fd82-4e24-b133-08a6f4e1d34f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_orban_viktor_nikola_gruevszki_havasi_bertalan_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 14. 14:01","title":"Havasi: Kacsa, hogy Gruevszki a miniszterelnök házában lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]