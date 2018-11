Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","shortLead":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit...","id":"20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd867c3-0964-4006-b84e-1b7ff6781072","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","timestamp":"2018. november. 21. 20:03","title":"Berobbant egy új film a torrenten, már két hete rengetegen töltik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek, de olyanokat, mintha valakikről lenyúzták volna őket. ","shortLead":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek...","id":"20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabaa5e3-8c5e-4f72-ab30-f73e5d66e251","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","timestamp":"2018. november. 21. 12:33","title":"Tátva marad a szája, ha meglátja, mennyire élethű maszkokat készít ez a japán vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","shortLead":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","id":"20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d564a6-0646-47ac-b0cd-c60bbfee2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","timestamp":"2018. november. 21. 11:21","title":"Ezt a lakókocsit sokan akár az otthonuknak is szívesen elfogadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","shortLead":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","id":"20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157df38c-99f7-43d3-85d8-50215c620744","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","timestamp":"2018. november. 21. 19:39","title":"Már Erdogan is Sorost látja a kormányellenes tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat. ","shortLead":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban...","id":"20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d586022-1e94-4d00-90a2-e61d6dbb16ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","timestamp":"2018. november. 20. 16:00","title":"Gamernek lenni nem csak hobbi: így tanítják az e-sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka súlyos vádakkal illette azokat, akik az utolsó pillanatban kötöttek lakástakarék-szerződést. ","shortLead":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka...","id":"20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b43af3-0c70-444c-a469-f9e34aeb16fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","timestamp":"2018. november. 20. 15:22","title":"LTP-beszántás: ”Nem tud leszokni a vezetés arról, hogy adóforintokból cukorkát osszon a nem rászoruló befektetőknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem pontosította, hogy ezek mely területeket érintik. ","shortLead":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem...","id":"20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8b6fc4-f9d7-4db7-912c-76bdce47725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","timestamp":"2018. november. 20. 18:13","title":"Nem mondja meg az Emmi, honnan rúgják ki a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","shortLead":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","id":"20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4417a-e15b-4c04-b708-fed51c2162bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. november. 22. 09:33","title":"Megváltozik az Instagram-profil kinézete, mutatjuk az új változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]