[{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú miatt kirúgott két szerkesztővel szemben.","shortLead":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú...","id":"20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefdf656-abba-4e47-aa32-05e6de03df8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","timestamp":"2018. november. 27. 16:49","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: jogerősen pert vesztett a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","shortLead":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","id":"20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f0757-2b38-4f81-bbe3-0b709f2d853e","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","timestamp":"2018. november. 28. 10:13","title":"Videón, ahogy Lezsák kitalálja, hogy hallgattathatná el az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt mondjuk lehet, hogy hamarabb kellett volna. ","shortLead":"Ezt mondjuk lehet, hogy hamarabb kellett volna. ","id":"20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f71e912-8cf2-486f-a0b9-27b3b6ce62c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. november. 27. 21:47","title":"A macedón parlament felfüggesztette Gruevszki mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen öntanuló algoritmus, neurális hálózat vagy egyéb MI-megoldás nélkül. Ennél azonban jóval meglepőbb helyeken is találkozhatunk mesterséges intelligenciákkal. Lássunk pár példát, hogy hol. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen...","id":"samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19492334-c61f-4942-ae13-e69b5754ff67","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","timestamp":"2018. november. 28. 19:45","title":"Forgalomhoz igazodó pirosok, hibátlan fotók és logikus mosógépek – így segíti mindennapjainkat az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","shortLead":"Az amerikai Vice News átfogó cikkben elemzi Orbánék szerepét a konspirációs elmélet terjedésében.","id":"20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80334e21-14c4-48ac-9902-2847896bf2a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Vice_egymast_majmoljak_a_sorosozo_kormanyok","timestamp":"2018. november. 27. 09:08","title":"Vice: egymást majmolják a sorosozó kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars felszínén. Mutatjuk, hogyan nézhetett ez ki a gyakorlatban.","shortLead":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars...","id":"20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544db593-e2b5-4c54-b30d-6df78beb5430","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","timestamp":"2018. november. 27. 08:03","title":"Nézze csak: így landolhatott a Marson az InSight, a NASA robotgeológusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]