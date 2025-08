Nem adott vissza egy bernáthegyit, segített a trumpos kamudiplomák ügyében, most az Epstein-botrányban kell varázsolnia az elnöknek

Donald Trump számára váratlan helyről jött második elnökségének legnagyobb botránya: az eddig rendíthetetlenül hű MAGA-mozgalom populistái nekiestek, mert nem hozza nyilvánosságra a pedofil Jeffrey Epstein tevékenységével kapcsolatos dossziékat. Az általa is táplált összeesküvés-elmélet terjesztésében – a 2019-ben a börtönben öngyilkos üzletember a mélyállam nagyjait szolgálta ki fiatalkorú lányokkal –, majd cáfolatában is vezérszónoka volt Pam Bondi igazságügy-miniszter, aki májusban tájékoztatta az elnököt, hogy a neve többször is előfordul a nyilvánosság elől elzárt dokumentumokban.

Az 59 éves jogásznak most olyan megoldást kell találnia, ami megfelel a Trump iránti lojalitásának, de az összeesküvés-elméletet ténynek tekintő MAGA-tábornak is.