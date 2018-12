Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","shortLead":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","id":"20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a98f0c-50d2-48fe-b5d5-0a191b5a0e61","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2018. december. 03. 13:59","title":"Gigantikus emberevő krokodilt fogtak be a hatóságok a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki halott donortól kapott méhet. ","shortLead":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki...","id":"20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a14a2-e5c6-441e-9750-4bd733787421","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","timestamp":"2018. december. 05. 10:33","title":"Orvosi csoda: egészséges gyermeket szült a nő, akibe egy halott donor méhét ültették át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","shortLead":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","id":"20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bbe373-d9f6-48b1-86ce-0ffada822d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","timestamp":"2018. december. 04. 10:10","title":"Zölddízellel próbálkozik menteni a gázolajos autózást a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.","shortLead":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb...","id":"20181203_aranylabda_luka_modric","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90039bb-7744-4087-8e52-27ffc9481522","keywords":null,"link":"/sport/20181203_aranylabda_luka_modric","timestamp":"2018. december. 03. 22:32","title":"Megvan az új aranylabdás, Luka Modric az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai egyház eddig hallgatott a dologról, nemsokára azonban konferenciát rendeznek az egyházon belüli gyermekvédelemről.","shortLead":"A hazai egyház eddig hallgatott a dologról, nemsokára azonban konferenciát rendeznek az egyházon belüli...","id":"20181204_Vege_a_csendnek_a_papi_pedofiliarol_rendeznek_konferenciat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9c16-f251-4882-ad03-efb3d8f79320","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vege_a_csendnek_a_papi_pedofiliarol_rendeznek_konferenciat_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 06:25","title":"A magyar katolikus egyház is foglalkozik a szexuális visszaélésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell megküzdenie, hogy Európa legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdaságában 36 ezer állás áll üresen az öregek ellátására szakosodott otthonokban.","shortLead":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell...","id":"20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0813e173-12da-4b96-9afa-659583d98d8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","timestamp":"2018. december. 04. 11:38","title":"„Bárcsak lenne egy nagy zsák aranyam, hogy itthon tartsam az orvosokat és az ápolónőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]