Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban kétharmada lenne Budapesten - ahogy az országgyűlési választás óta hallani lehet -, mindegy lenne, kit indítanak főpolgármester-jelöltként a jövő évi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban...","id":"20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d88bc3-5ecb-4260-90c5-a9b50c4ac6e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","timestamp":"2018. december. 16. 08:10","title":"Tarlós is az ellenzéket ekézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős dokumentumokból most ismét aggályos dolgokra derült fény. ","shortLead":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős...","id":"20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dc33c5-16a3-4bb6-92d5-52d7396fd34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. december. 17. 10:03","title":"Van az a pénz: volt idő, mikor a Facebook jó pénzért eladta volna az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4112555-cac4-4fd4-ada8-02e0327b36e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan automatát is elhelyeztek Los Angelesben, melyek csokoládé és üdítő helyett Instagram-követőket árusítanak. A bedobott pénzből azonbna senki nem lesz a közösségi média sztárja, egész másról van szó.","shortLead":"Két olyan automatát is elhelyeztek Los Angelesben, melyek csokoládé és üdítő helyett Instagram-követőket árusítanak...","id":"20181217_instagram_kovetok_vasarlasa_social_animals_dokumentumfilm_kozossegi_media_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4112555-cac4-4fd4-ada8-02e0327b36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212b365-92c2-4069-b522-7c4549b60334","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_instagram_kovetok_vasarlasa_social_animals_dokumentumfilm_kozossegi_media_fuggoseg","timestamp":"2018. december. 17. 13:03","title":"Vannak, akik bedőlnek az automatának, amelyből Instagram-követőket lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"velemeny","description":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt! Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami.","shortLead":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt...","id":"20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e661bb1-dd39-4802-8958-a54ee7964395","keywords":null,"link":"/velemeny/20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","timestamp":"2018. december. 16. 09:00","title":"D. Bányász Gergő: Én még élek, a szakmám már alig!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven, amit az Amazon leányvállalata, a Ring készített el.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven...","id":"20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4cb384-f050-46c8-a07d-2dddf7454fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","timestamp":"2018. december. 16. 14:03","title":"Arcfelismerő szoftverrel kötné össze az Amazon a Ring kapucsengőjét, a jogvédő szervezetek már kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hajlandó egyenesen válaszolni a belügyminiszter arra a kérdésre, ad-e utasításokat az ellenzéki képviselőket köztévéből kihajító biztonsági őröknek - de pontosan ezért direkten nem is tagadta.","shortLead":"Nem hajlandó egyenesen válaszolni a belügyminiszter arra a kérdésre, ad-e utasításokat az ellenzéki képviselőket...","id":"20181217_Dodonai_valasszal_kerulte_meg_Pinter_Sandor_a_kerdest_o_iranyitjae_a_kozteve_oreit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5b7a9-2714-4988-87cb-a88fa3bb836d","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Dodonai_valasszal_kerulte_meg_Pinter_Sandor_a_kerdest_o_iranyitjae_a_kozteve_oreit","timestamp":"2018. december. 17. 15:57","title":"Dodonai válasszal kerülte meg Pintér Sándor a kérdést, hogy ő irányítja-e a köztévé őreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott a hazai sípályák többsége. ","shortLead":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott...","id":"20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0608535c-6e7c-47a9-bd74-a21c887a3205","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","timestamp":"2018. december. 17. 10:04","title":"Korán nyitottak a hazai sípályák, már az ország három pontján is lehet síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája ellen.","shortLead":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája...","id":"20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58616315-0980-4385-997a-eb2cd0238bd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","timestamp":"2018. december. 16. 08:17","title":"A bevándorlók mellett tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]