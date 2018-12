Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meglepődtek az események helyi ismétlődésének gyorsaságán és erősségén.","shortLead":"Meglepődtek az események helyi ismétlődésének gyorsaságán és erősségén.","id":"20181224_Vasarnap_het_eve_nem_latott_zuhanas_volt_a_telavivi_tozsden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c1e543-d588-4c9a-b7fc-84a24bd2959e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181224_Vasarnap_het_eve_nem_latott_zuhanas_volt_a_telavivi_tozsden","timestamp":"2018. december. 24. 09:38","title":"Hét éve nem látott zuhanás a tel-avivi tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen a levegő a magas szállóportartalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen...","id":"20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa128047-20f0-49b4-a8f1-80602549d3b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 23. 11:13","title":"Egy településen még veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék szabadon az ázsiai országban korábban őrizetbe vett két kanadai állampolgárt.","shortLead":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék...","id":"20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4f7b57-a64d-43e2-99c1-7af8c977c95e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","timestamp":"2018. december. 24. 13:34","title":"Kína nem engedi szabadon a két őrizetbe vett kanadai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül érezheti magát.","shortLead":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül...","id":"20181223_donald_trump_twitter_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a3c7ae-14f1-4e8c-83a8-613bb4c02f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_donald_trump_twitter_technologia","timestamp":"2018. december. 23. 11:33","title":"Erős kijelentést tett Donald Trump saját okosságáról, de gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki tudatosan dönt így, vagy valamilyen veszteség következtében ünnepel egyedül. Mindkét esetre vannak jól bevált trükkök és módszerek, a legfontosabb azonban, hogy ne engedjen a nyomásnak: a karácsonynak nem kell olyannak lennie, mint a filmekben.","shortLead":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki...","id":"20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37869c-652a-4ff4-b40e-5de9f221f72f","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","timestamp":"2018. december. 23. 12:30","title":"Ha tudja, hogy egyedül tölti a karácsonyt, kapcsolja ki az okostelefont!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee477302-11e5-4f0f-bd14-e50c0cb3f3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi termékké alakulhat.","shortLead":"Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi...","id":"20181223_lg_feltekerheto_oled_televizio_tv_kereskedelmi_forgalom_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee477302-11e5-4f0f-bd14-e50c0cb3f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de7912-7f0c-4179-9e2b-f23c068e7cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_lg_feltekerheto_oled_televizio_tv_kereskedelmi_forgalom_ar","timestamp":"2018. december. 23. 09:03","title":"Ilyet még nem látott: piacra dobják az 1 mm vastag, papírként feltekerhető TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f66e47-6fe7-42f6-bc09-b8d81ce7fdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","timestamp":"2018. december. 23. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyszerűbb dallamokat képes zongorán lejátszani egy új, háromdimenziós nyomtatóval készült mesterséges kéz. ","shortLead":"Egyszerűbb dallamokat képes zongorán lejátszani egy új, háromdimenziós nyomtatóval készült mesterséges kéz. ","id":"20181223_Kifejlesztettek_egy_mukezet_amely_mar_le_tudja_zongorazni_a_Jingle_Bellst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c780a29c-ca67-4cce-bc21-572406865a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_Kifejlesztettek_egy_mukezet_amely_mar_le_tudja_zongorazni_a_Jingle_Bellst","timestamp":"2018. december. 23. 19:06","title":"Kifejlesztettek egy műkezet, amely már le tudja zongorázni a Jingle Bellst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]