[{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű bálnavadászatot. A nemzetközi tilalmat 1986-ban vezették be, mert több faj már a kihalás szélére sodródott.","shortLead":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű...","id":"20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195414a-ee1c-43ec-977a-df143244b502","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","timestamp":"2018. december. 26. 16:03","title":"Japán újrakezdi a kereskedelmi bálnavadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg fellépni ellenük a szolgáltatók. A mobilos és az okosmobilos korszak robbanását is túlélő állomásokat a következő 100 év várható fejlesztései se nagyon fenyegetik.","shortLead":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg...","id":"20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece0de5-0f7c-4e42-b306-43a9541ae07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","timestamp":"2018. december. 25. 15:00","title":"Amit az okostelefon sem tudott kipusztítani: 90 éve vannak velünk a telefonfülkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","shortLead":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","id":"20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f062dddf-ae2a-490a-99dc-5b6543a985ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","timestamp":"2018. december. 25. 09:13","title":"Mélyben a tokiói tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai eszköz a lakáspolitika, akkor mégis micsoda? ","shortLead":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai...","id":"20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502a419-e21f-40f2-b1d6-b8e5685b4365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","timestamp":"2018. december. 26. 10:00","title":"„Nem lehet minden csokforint mellé rendőrt állítani” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"S.A.","category":"elet","description":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony misztériuma kiterjed a hétköznapi tárgyakra, ételeinkre is, így vált mágikus erejűvé az ünnepi asztal. De mi köze az almának a termékenységhez és a máknak a halálhoz?","shortLead":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony...","id":"20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05671203-0e00-4d74-a582-36534b0d10bc","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","timestamp":"2018. december. 24. 20:00","title":"Varázsoltunk minden karácsonykor, ahogy sok generáció előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal, hogy a házaik melletti focipályát százmilliós beruházással nagy sportcentrummá fejlesztették. Jelenleg nyerésre állnak, mert a bíróság korlátozta a pályák használatát, de a fideszes önkormányzat megtámadja a döntést. Bár maga a polgármester is elismerte, hogy ő sem szívesen lakna a szomszédban, szerintük ezzel jár a várossá válás és a fejlődés.\r

\r

","shortLead":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal...","id":"20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937c70-c825-4a48-bd0b-32931258860e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","timestamp":"2018. december. 26. 07:00","title":"\"Ha tehetjük, nem vagyunk otthon\" - meghekkelték a focipályát a dühös szomszédok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]