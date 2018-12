A karácsonyi és szilveszteri nagy családi ünnepek menüinek még a szokásosnál is nagyobb része marad meg és kerül a kukákba. Pedig ezek a megmaradt finomságok nagy örömet okozhatnának annak a többezer embernek, akik még karácsonykor sem mindig jutnak meleg ételhez.

Az ünnepek alatt megmaradó élelmiszereket el is juttathatjuk a rászorulókhoz. Íme, néhány tipp egy ételfutárcégtől:

Nézzüünk szét a környéken!

Valószínűleg a környékén is él hajléktalan vagy rászoruló ember. Ha akár csak látásból is ismeri, itt az alkalom, hogy megszólítsa és felajánlja neki az ételt. Valószínűleg örömmel fogadja majd a házikosztot. Érdemes mellé szalvétát, műanyag evőeszközt is adni, és úgy csomagolni, hogy az könnyen szállítható legyen (zárható műanyag doboz).

Nappali melegedők

Ha több adag étel maradt meg, érdemes a legközelebbi nappali melegedőt, hajléktalanszállót megkérdezni, hogy beadhatjuk-e az ételt. Ha viszonylag kis mennyiségről van szó, érdemes megkérdezni a melegedő környékén várakozókat, biztosan lesz, aki örömmel elfogadja az ételt.

Ételmentő doboz

Budapesten és országszerte több helyen is van már olyan „ételmentő doboz”, amelyben el tudjuk helyezni adományainkat. Ha itt hagynánk az ételt, ekkor is csomagoljuk be megfelelően, és a csomagolásra írjuk rá, mi van a dobozban és mikor készült.

Hagyjuk forgalmas helyen

Jó megoldás lehet, ha egy forgalmas helyen (tömegközlekedési csomópontok közelében) hagyjuk (dobozban, felcímkézve) az ételt, itt biztosan hamar ráakad valaki.

Ha nincs jobb megoldás

Ha nem él a közelünkben rászoruló, és sem a melegedő, sem a doboz nem megoldás, még mindig ott hagyhatjuk egy kuka mellett az ételt. Ilyenkor még hasznosabb, ha ráírjuk a dobozra, mi van benne és mikor készült. Itt is biztosan megtalálja, akinek szüksége van rá.