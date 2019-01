Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","shortLead":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","id":"20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77fbe3b-f574-48d5-95ef-167d97c0e090","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","timestamp":"2019. január. 08. 21:03","title":"Ruhagyűjtő konténerbe szorult és meghalt egy kanadai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt teljesítette a 917 kilométeres távot, egy 94 kilós szánt húzva maga után – közölte az expedíció PR-ügynöksége hétfőn este. ","shortLead":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt...","id":"20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90572c8-3c93-4488-9a4c-5cefcb512a99","keywords":null,"link":"/sport/20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","timestamp":"2019. január. 08. 05:15","title":"Elérte a Déli-sarkot Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés jár érte.","shortLead":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés...","id":"20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddd31a-f891-44d0-b33a-2f58bf2440a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","timestamp":"2019. január. 09. 06:41","title":"Indulás előtti motormelegítés: a szomszédban akár 1,6 millió forintos bírság is járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is perelhetik Amerikában a Herzog-örökösök. ","shortLead":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is...","id":"20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ac65e3-d934-4989-80fd-b4cb39e91454","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 09. 12:55","title":"Tovább perlik a magyar múzeumokat az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","shortLead":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","id":"20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a592a7-f4f6-423b-b78d-a50dc3923abd","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","timestamp":"2019. január. 08. 10:49","title":"Ombudsmani jelentés egy budapesti börtönről: túlzsúfoltság, megaláztatás, elhanyagolt környezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]