Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","id":"20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908cf661-8e94-4070-a29c-8a9ace2a3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","timestamp":"2019. január. 09. 19:03","title":"Ilyen telefontartóssági tesztet még biztos nem látott – odacsapott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik.","shortLead":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség...","id":"20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89a8f3-6358-4b38-9128-2aff8eb63d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","timestamp":"2019. január. 10. 14:33","title":"A tudósok szerint az elhízott embereknek kisebb az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Félreértés ne essék, nem civilizációs betegségről van szó. ","shortLead":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros...","id":"20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3bc6f-6f37-4cbe-b4d2-ba71b0e1eccd","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","timestamp":"2019. január. 09. 11:02","title":"Egyre több óvodás szenved az 1-es típusú cukorbetegségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak bennünket, pedig a legtöbb helyzetben jó lenne inkább hideg fejjel döntéseket hoznunk – a munkahelyi konfliktusok kiemelt helyen szerepelnek ezen a listán.","shortLead":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak...","id":"20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b0cdc-21f3-4efb-9330-a49da9f29898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","timestamp":"2019. január. 10. 12:15","title":"Sértett egók küzdelme – így fejlesztheti az önuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„Nem akarom ezt a vezetéket, de azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, mi, amerikaiak diktálunk. Azt szeretném, ha maguk az érintettek állnának el ettől” – nyilatkozta meglehetősen kevéssé diplomatikusan az USA berlini nagykövete a Handelsblatt portálnak. A lap értékelése szerint ha Trump komolyan akarja, megtorpedózhatja a gázvezetéket.","shortLead":"„Nem akarom ezt a vezetéket, de azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, mi, amerikaiak diktálunk. Azt szeretném, ha maguk...","id":"20190110_Trump_megfurhatja_az_Eszaki_Aramlat_2ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9c06b-ade2-4838-9bf9-939a3711e5a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Trump_megfurhatja_az_Eszaki_Aramlat_2ot","timestamp":"2019. január. 10. 15:42","title":"Trump megfúrhatja az Északi Áramlat 2-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már 2016-ban bemutatta a saját prototípusát. A hatalmas tárhelyet viszont nem adják olcsón.","shortLead":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már...","id":"20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8f101-fd95-4770-af23-c0d8a7ec5090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","timestamp":"2019. január. 10. 20:03","title":"Elkészült a memóriakártya, amin több hely van, mint a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak gyors lett, lényegesen fejlettebb gyártástechnológiával készült. Meg is kérik az árát.","shortLead":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak...","id":"20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ff34b8-af03-4847-b0d0-02c6f531b601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Odáig lesznek a játékosok ezért a videokártyáért, megjött a Radeon VII","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]