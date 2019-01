Több mint 100 fok különbséget mértek a Föld leghidegebb és legmelegebb pontjai között

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","shortLead":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","id":"20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8861c-6c1e-4b76-9abe-bf8acad7aade","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","timestamp":"2019. január. 16. 18:47","title":"Amerikában rangos helyről kapott elismerést a CEU, azután, hogy tőlünk elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belügyminiszter által 2010-ig tulajdonolt őrző-védő vállalat azóta több tendert is nyert, hozzájuk tartoznak az MTVA-s biztonsági őrök is.","shortLead":"A belügyminiszter által 2010-ig tulajdonolt őrző-védő vállalat azóta több tendert is nyert, hozzájuk tartoznak...","id":"20190118_Ujabbb_allami_megbizast_nyert_el_Pinter_Sandor_volt_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ab32b-6131-4892-9b0c-b0b98bef1be3","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Ujabbb_allami_megbizast_nyert_el_Pinter_Sandor_volt_cege","timestamp":"2019. január. 18. 14:18","title":"Újabb állami megbízást nyert el Pintér Sándor volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b459417c-2005-4a96-b1a2-4d7dd1a27216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11-es számot viseli a videojátékok egyik legjobbjának tartott Mortal Kombat új része. Vadonatúj karakterekből sincs hiány, mutatjuk őket.","shortLead":"A 11-es számot viseli a videojátékok egyik legjobbjának tartott Mortal Kombat új része. Vadonatúj karakterekből sincs...","id":"20190118_netherrealm_mortal_kombat_11_karakterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b459417c-2005-4a96-b1a2-4d7dd1a27216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d6e2d-b476-4f5d-83d5-5c901d8caa67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_netherrealm_mortal_kombat_11_karakterek","timestamp":"2019. január. 18. 15:03","title":"Megjött az új Mortal Kombat, és brutális – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","shortLead":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","id":"20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa620b17-ef81-4988-a035-25da28aaca4a","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Kutyamamusz az új divat, ráadásul az állatokat is támogatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","shortLead":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","id":"20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac0e14-563e-47ed-8e5a-424ca0c87703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","timestamp":"2019. január. 18. 10:47","title":"A hazai légi forgalmat is egyre jobban zavarják a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]