A fogyás titkos ellenségei – 10 étel, ami egészségesnek tűnik, de nem az

Az első, és talán a legnehezebb lépést akkor tesszük meg egy egészégesebb életmód és fitneszcéljaink felé, amikor elhatározzuk, hogy tudatosan odafigyelünk arra, mit és mennyit eszünk. Nem iszunk több cukros üdítőt, elhagyjuk az olajos és sós sültkrumplit, illetve a boltban is a „jobb alternatívákat” keressük.

Csakhogy az élelmiszermarketing alattomos. A kosarunkba kerülő, egészségesnek hitt ételek közül jónéhány teljes átverés. Megdöbbentő, mennyi olyan termék van, amelyről elsőre azt hinnénk, hogy egészséges, aztán kiderül, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Érdemes ezért minden étel csomagolásán megnézni az összetevők listáját, ez ugyanis sokat segíthet abban, hogy ne csapjuk be magunkat. A Medium összeállított egy tízes listát olyan termékekről, amelyeket a közhiedelemmel ellentétben jobb inkább elkerülni, különösen, ha fogyni szeretnénk.

Granolaszeletek

A főétkezések kiegészítéseként eddig granolaszeleteket vásárolt? Mindig jól jöhet, energiát ad, kis helyen is elfér és viszonylag laktató, ráadásul vannak olyan granolák, amelyekre rá is van írva, hogy „fitness”, akkor ez biztos egészséges – gondolhatnánk elsőre. De a valóság az, hogy a legtöbb granolaszelet valójában csak összetört keksz álruhába bújtatva. Ha megnézzük a címkét, kiderül, hogy tele van cukorral, olajjal és feldolgozott szénhidrátokkal. Néhány müzliszeletben annyi cukor van, mint egy fánkban. Sokkal jobban járunk, ha házilag készítjük el.

Ízesített joghurtok

A joghurtról sokaknak a probiotikumok és az egészség jut eszébe – legalábbis erre ösztönöznek a reklámok –, az ízesített joghurtok azonban tele vannak hozzáadott cukorral. Egy pohárban simán lehet 15–25 gramm cukor. Azok pedig, amelyeknek az alján „gyümölcs” van, valójában inkább lekvárhoz hasonlítanak. Ez nem ideális reggeli vagy tízórai, inkább egy kiadós desszert, amit érdemesebb elkerülni, ha céljaink vannak az egészséges táplálkozással.

Zöldségcsipszek

A csomagoláson ugyan valóban szerepel a „zöldség” szó, sokan „egészséges csipszként” emlegetik, de nem érdemes bedőlni a marketingdumának. A legtöbb zöldségcsipsz igazából mélyhűtött burgonyakeményítő egy kis porrá őrölt spenóttal vagy céklával. Ugyanannyi só, olaj és kalória található bennük, mint egy sima csipszben, csak éppen egészségesnek próbálják beállítani. Az már csak mellékes, hogy ezek nem is túl finomak. Ha valaki csipszet szeretne enni, vegye meg inkább a kedvencét és kalkulálja bele a napi kalóriabevitelébe.

Smoothie tálak

Első ránézésre olyanok, mint egy kis műalkotás, és tényleg vannak bennük egészséges hozzávalók is, de a smoothie tálak többsége valójában egy gyümölcscukorbomba, a tetején egy kis chia maggal, granolával, kókusszal, mézzel és egyéb olajos magvakkal – amelyekről talán mondani sem kell, szintén kalóriadúsak. A helyzet hasonló, mint a joghurtoknál, egy desszertet kapunk végeredményként, csak még sokkal nagyobbat. Finom? Persze. De csak akkor egészséges, ha odafigyelünk az adagokra. Különben nagyon könnyű 500 kalória fölé szaladni, ami olyan vércukorszint-emelkedést okoz, mint egy doboz kóla.

Gluténmentes ételek

Ha nincs lisztérzékenysége vagy gluténérzékenysége, akkor a „gluténmentes” ételek nem feltétlenül jelentenek egészségesebb opciót. A gluténmentes kekszek, palacsinták, gofrik, sütemények, kenyerek és más hasonló ételek gyakran finomított keményítőkből készülnek, és tele vannak hozzáadott sóval meg cukorral, hogy pótolják az állagból fakadó hiányosságokat. A végeredmény? Ugyanolyan agyonfeldolgozott szemétkaja, csak egészségesnek címkézve.

Fehérjeszelet

A nagy táplálékkiegészítő márkák egyik bestsellere, ami edzőtermi túlélőcsomagként, irodai nasiként és uzsonnaként is remekül szolgál. Az igazság ezzel szemben az, hogy a legtöbb ilyen fehérjeszelet csak egy felcímkézett csokis rúd, ami tartalmaz egy kevés tejsavófehérjét. Akár egy Snickerst is benyomhatnánk helyette. Ha az összetevők listája úgy néz ki, mint egy bonyolult kémiai kísérlet vegyjele, akkor az nem teljes értékű étel, érdemes visszatenni a polcra és nézni valami mást.

Gyümölcsszeletek

A név ellenére a gyümölcsös nassolnivalók gyakran tele vannak hozzáadott cukorral, mesterséges aromákkal, és szinte semmi valódi tápértéket nem tartalmaznak. A cégek ügyes csomagolással próbálják megtéveszteni a vásárlókat, de ezek a gyümölcsös falatok valójában édességek, nem egészséges rágcsák. Sokkal jobban jár, ha valódi gyümölcsöt vásárol.

Salátaöntetek

Általános tévhit, hogy ha valaki salátát eszik, akkor egészségesen étkezik és kevés kalóriát visz be. Ez mindaddig helytálló elképzelés, amíg nem locsolja agyon a friss salátáját egy nagy adag öntettel. Egyes bolti salátaöntetek több cukrot, telített zsírt, szénhidrátot és kalóriát tartalmaznak, mint a házilag készítettek, különösen az olyan krémes öntetek, mint a ranch, a cézár, a kék sajt vagy az ezersziget öntet. És igen, a cézársalátában a kruton is egy kalóriabomba, hiába próbál elvegyülni a salátában.

Fagyasztott diétás ételek

Bár ezek kalóriában alacsonyak lehetnek, sok „light” fagyasztott étel rengeteg nátriumot, cukrot, telített zsírt és furcsa tartósítószereket tartalmaz. Egy óra múlva újra éhesek leszünk tőlük. A fagyasztott készételek nem részei az egészséges táplálkozásnak, inkább mikrózza meg a tegnapi maradékot, amit otthon, saját kezűleg készített el.

Acai tálak

Az acai bogyó valóban egy egészséges étel. A dél-amerikai esőerdőkben őshonos acai pálma gyümölcse külsőre talán leginkább a szőlőre hasonlít. Húsa és héja is tele van értékes vitaminokkal és tápanyagokkal, egy csészényiben pedig mindössze 70 kalória található. De amikor összekeverik gyümölcslével, és megpakolják granolával, kókuszreszelékkel, mézzel, banánnal, meg egyéb finomságokkal, az acai tálból könnyen egy nagy adag cukros desszert lesz, amely akár 23 gramm cukrot is tartalmazhat. Szóval éppen úgy, mint a smoothie tálak esetében, itt is nagyon fontos, hogy figyeljünk az adagokra.

Csomagolunk egy kis útravalót

Az, hogy egy termék csomagolásán egészségesnek hangzó szavak sorakoznak, mint például a „természetes”, a „gluténmentes”, vagy a „fehérjedús”, még nem jelenti azt, hogy valóban jótékony hatással lesz a szervezetére. Fordítsa meg a csomagolást, olvassa el, az összetevők listáját és mérlegeljen. Ha egy termék igazán szuper, akkor nincs szükség rá, hogy reklámszövegekkel próbálják meg szexibbé” tenni.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: SARA MONIKA / CONNECT IMAGES / CONNECT IMAGES VIA AFP