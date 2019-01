Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal (OH) 21 ezer sporteszközt, benne 810 focilabdát. A közbeszerzésen nagy verseny volt, a nyertes cég nem ismeretlen, rendszeres beszállítója az MLSZ Bozsik-programjának is.","shortLead":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal...","id":"20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d3ee70-56af-4533-a28a-0e120ce02736","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 12:15","title":"Focilabdákkal is küzd a tanulói lemorzsolódás ellen az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.","shortLead":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt...","id":"20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be1d56-e9be-4b03-bd4d-32fff80cb742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","timestamp":"2019. január. 30. 10:03","title":"32 mp alatt elfogyott az a telefonszállítmány, amire a legbüszkébb most a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli bilincselés jogsértő – mondta ki egy ügyben a bíróság. ","shortLead":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli...","id":"20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9ae06-4442-4908-ac64-a221d861e752","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","timestamp":"2019. január. 29. 15:06","title":"Kimondta a bíróság: nem lehet csak úgy megbilincselni a letartóztatottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nemzet valódi erejét az mutatja, hogy mennyire figyel oda ifjúságára, minden nemzet jövőjét az ifjúság alapozza meg, az ifjúságtól függ – mondta Kásler Miklós Edelényben kedden.","shortLead":"Egy nemzet valódi erejét az mutatja, hogy mennyire figyel oda ifjúságára, minden nemzet jövőjét az ifjúság alapozza...","id":"20190129_Kasler_A_magyarsag_kulturaja_akkor_teljesedett_ki_amikor_talalkozott_a_keresztenyseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccac7fc-a310-4ae2-bbd4-fb2dd1db4ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kasler_A_magyarsag_kulturaja_akkor_teljesedett_ki_amikor_talalkozott_a_keresztenyseggel","timestamp":"2019. január. 29. 16:23","title":"Kásler: A magyarság kultúrája akkor teljesedett ki, amikor találkozott a kereszténységgel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","shortLead":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","id":"20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3a60a-5fbf-440a-9186-130a78ceb66c","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","timestamp":"2019. január. 30. 08:52","title":"Most épp Timmermans a kormány ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","id":"20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e09d1-b001-4d4b-9861-c4de9079422e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","timestamp":"2019. január. 29. 15:42","title":"Porosenko újraindul ukrán elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bár a munkaviszonyban álló öregségi nyugdíjas munkavállalók biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének megszüntetése mind a foglalkoztatottak, mind a munkaadók számára kedvező változás, maradtak elvarratlan szálak. ","shortLead":"Bár a munkaviszonyban álló öregségi nyugdíjas munkavállalók biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének...","id":"20190130_Ha_baleset_eri_a_dolgozo_nyugdijast_veszit_a_fizetesebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543e02c7-f519-4ccb-aa54-f6349ef8abae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190130_Ha_baleset_eri_a_dolgozo_nyugdijast_veszit_a_fizetesebol","timestamp":"2019. január. 30. 11:02","title":"Ha baleset éri a dolgozó nyugdíjast, veszít a fizetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]