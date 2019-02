Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","shortLead":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","id":"20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ce8f7-5bb4-40c5-9a52-29b698c81f06","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 20:53","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","shortLead":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","id":"20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0cd18c-a270-4821-a253-1e5fd77320f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2019. február. 06. 13:10","title":"Drágul a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","shortLead":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","id":"20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcea305-8b5e-48d6-9265-fee274d1f358","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. február. 05. 15:08","title":"Beszólt az ellenzéki képviselőknek a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD elemzése szerint ha folytatódnak a jelenlegi trendek, a nyugdíjrendszer miatt nagyon elszállhat az államadósság, a nyugdíjasok pedig csak szegényebbek lesznek, ezért több megoldási javaslatot is megfogalmaztak. ","shortLead":"Az OECD elemzése szerint ha folytatódnak a jelenlegi trendek, a nyugdíjrendszer miatt nagyon elszállhat...","id":"20190206_Alapnyugdij_bevezeteset_javasolja_Magyarorszagnak_az_OECD","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76365983-b535-45c1-84c2-f894544a4995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Alapnyugdij_bevezeteset_javasolja_Magyarorszagnak_az_OECD","timestamp":"2019. február. 06. 12:27","title":"Alapnyugdíj bevezetését javasolja Magyarországnak az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi adatok szerint Szeged volt a legbiztonságosabb, de vajon melyik város van a lista végén?","shortLead":"A tavalyi adatok szerint Szeged volt a legbiztonságosabb, de vajon melyik város van a lista végén?","id":"20190205_Kiderult_melyek_Magyarorszag_legveszelyesebb_telepulesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da58157f-c5b9-43b3-9159-fcb7eda44cff","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kiderult_melyek_Magyarorszag_legveszelyesebb_telepulesei","timestamp":"2019. február. 05. 20:18","title":"Kiderült, melyek Magyarország legveszélyesebb települései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy miután a vezető EU-tagállamok Juan Guaidó parlamenti elnököt ismerték el Venezuela legitim államfőjének, a hivatalos elnök, Nicolás Maduró szövetségesének számító Oroszország is kezdi elengedni a diktatórikus eszközökkel kormányzó volt buszsofőr kezét. Oroszországnak 10 milliárd dollárja bánhatja Maduro bukását.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy miután a vezető EU-tagállamok Juan Guaidó parlamenti elnököt ismerték el Venezuela...","id":"20190206_Az_oroszok_is_elengedik_Maduro_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40658a7-037b-4f1e-adc6-c39f2e09d81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Az_oroszok_is_elengedik_Maduro_kezet","timestamp":"2019. február. 06. 13:16","title":"Az oroszok is elengedik Maduro kezét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]