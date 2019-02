Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","shortLead":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","id":"20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a922a192-c6ca-4a25-8f1c-da19727d54e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. február. 18. 17:47","title":"Mérgező fűszert találtak, ha vett belőle, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok területen teremt finoman szólva bizonytalan helyzetet, és nemcsak az üzletemberek, de az egyszerű turisták és a kint élő magyarok számára is. Elő az útlevelet, egy kártyafüggetlen telefont: jótanácsaink 20 pontban.","shortLead":"Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok...","id":"20190218_no_no_deal_brexit_bizonytalansagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb05415-7269-4b7d-a034-9bf519799c80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_no_no_deal_brexit_bizonytalansagok","timestamp":"2019. február. 18. 06:30","title":"20 ok, ami miatt önnek is nagyon fájhat a megállapodás nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol február 24-én a Balázs János zongoraművésszel közös argentin dalestje zárja a rendezvényt. Titkon pedig arra a napra vár, amikor ugyanolyan egyenrangúnak ismerik el rendezőként és karmesterként, mint énekesként. ","shortLead":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol...","id":"20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e950f927-6244-4033-9996-f153afe97edf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","timestamp":"2019. február. 18. 14:25","title":"José Cura: A bevándorló és a kivándorló múltat is ismerem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny Croket nyomozó és Rico. ","shortLead":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny...","id":"20190218_miami_vice_motorcsonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaec2345-f614-4bb5-adf6-54aecc797218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_miami_vice_motorcsonak","timestamp":"2019. február. 18. 13:17","title":"Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsidó származású képviselők listázását lényegében Vona Gábor volt pártelnökre kente.","shortLead":"A zsidó származású képviselők listázását lényegében Vona Gábor volt pártelnökre kente.","id":"20190219_Gyongyosi_szerint_a_Jobbik_csak_rajatszott_a_rasszista_antiszemita_erzelmekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d2e5-b0ba-442b-a0fa-ccc0b3541295","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Gyongyosi_szerint_a_Jobbik_csak_rajatszott_a_rasszista_antiszemita_erzelmekre","timestamp":"2019. február. 19. 17:53","title":"Gyöngyösi szerint a Jobbik csak rájátszott a rasszista, antiszemita érzelmekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól, a Minisauripustól kínai és dél-koreai paleontológusok.","shortLead":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól...","id":"20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7beab7-8143-4de9-b62b-fb380b3cac4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","timestamp":"2019. február. 19. 14:03","title":"Ritka lelet került elő a dinoszauruszról, melynek mindössze 2 centis talpa volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","shortLead":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","id":"20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f93b44-9637-44d0-a315-d594facc89de","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","timestamp":"2019. február. 19. 05:07","title":"Tizenhat amerikai állam perelte be a kormányt a rendkívüli állapot miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]