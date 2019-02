Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","shortLead":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","id":"20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbfe44b-6a91-48fc-91cb-94989ab4d711","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. február. 18. 08:23","title":"Esztergomban fogták el a zuglói gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","shortLead":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","id":"20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76333cb4-1edd-4731-84fc-40e5e5a7d723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","timestamp":"2019. február. 18. 09:51","title":"Ezt a nyarat sem ússzuk meg a 4-es 6-os felújítása nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol február 24-én a Balázs János zongoraművésszel közös argentin dalestje zárja a rendezvényt. Titkon pedig arra a napra vár, amikor ugyanolyan egyenrangúnak ismerik el rendezőként és karmesterként, mint énekesként. ","shortLead":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol...","id":"20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e950f927-6244-4033-9996-f153afe97edf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","timestamp":"2019. február. 18. 14:25","title":"José Cura: A bevándorló és a kivándorló múltat is ismerem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését, azt azonban nem érti, mi szükség van az MTA átvilágítására, különösen a pénzelvonásra, de bízik benne, hogy megállapodás, és nem döntés lesz a végén.","shortLead":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését...","id":"20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc73b4b8-e74f-4717-bbcf-9f70e0c62241","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","timestamp":"2019. február. 19. 09:06","title":"Lovász László: Palkovics úr kiváló mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát tartották az országban.","shortLead":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát...","id":"20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88ce3ef-d40c-4739-9270-6512109482fa","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","timestamp":"2019. február. 18. 10:29","title":"Jedi lovagok figyelem: a franciáknál versenysport lett a fénykardozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására. ","shortLead":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna...","id":"20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e3e2-250c-40e2-8862-a7fd2c92d821","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 18. 13:55","title":"Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két ellenzéki képviselőt pedig meg is büntetnek. ","shortLead":"Két ellenzéki képviselőt pedig meg is büntetnek. ","id":"20190218_Harom_uj_kepviselovel_ul_ma_ossze_a_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263040e6-c5aa-468f-9c34-ceda89426a30","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Harom_uj_kepviselovel_ul_ma_ossze_a_parlament","timestamp":"2019. február. 18. 06:05","title":"Három új képviselővel ül ma össze a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]