Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket felismerni – mutat rá könyvében Thomas L. Friedman, a New York Times publicistája. A szülőknek és leendő szülőknek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdés elkerülését ajánlja.","shortLead":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket...","id":"20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d9a6c-31c0-4d96-8860-b9bba2f0fd80","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","timestamp":"2019. február. 19. 13:15","title":"Egy kérdés, amivel sose zargassuk a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyárban, amelyben az Audi A4-es, A5-ös is készül, megszűnik a jól fizető esti műszak.","shortLead":"Az ingolstadti gyárban, amelyben az Audi A4-es, A5-ös is készül, megszűnik a jól fizető esti műszak.","id":"20190219_audi_ingolstadt_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10aa5c4-025b-4a19-8bbb-3024247aa9b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_audi_ingolstadt_gyor","timestamp":"2019. február. 19. 15:45","title":"Leállít egy műszakot az Audi központi gyára, Győrben is készülhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska dalát azért zárták ki korábban A Dalból, mert megállapították, hogy plágiumnak minősíthető.","shortLead":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska...","id":"20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4497a17-0de7-4077-8193-4e2d6f23450e","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","timestamp":"2019. február. 18. 14:14","title":"Plágium A Dalban: Petruska dala után egy másik is elég neccesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","shortLead":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","id":"20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244605f-293d-4524-ba78-157478559556","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","timestamp":"2019. február. 19. 12:49","title":"2,1 milliárdért vásárolt Van Dyck-festményt a Szépművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is zseniálisan csapták le.","shortLead":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is...","id":"20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce736-b9f2-4e6b-bad1-a4954764bb66","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","timestamp":"2019. február. 18. 15:06","title":"\"Kunhalmi megint nekiszaladt az alytónak?\" - máris mém lett az MSZP helyesírási bakijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját.","shortLead":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei...","id":"20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9662b-24d5-45c8-a612-7ed4770521fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","timestamp":"2019. február. 19. 13:34","title":"Huawei-alapító: Nem tud eltiporni minket Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11375253-efd4-4e4d-afe5-0f7c0bd02363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"85 évesen Párizsban elhunyt a divat kortárs ikonja, Karl Lagerfeld. ","shortLead":"85 évesen Párizsban elhunyt a divat kortárs ikonja, Karl Lagerfeld. ","id":"20190219_Karl_Lagerfeld_divattervezo_Chanel_nekrolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11375253-efd4-4e4d-afe5-0f7c0bd02363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923867f-0e0f-4bd7-b539-269eebdc7330","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Karl_Lagerfeld_divattervezo_Chanel_nekrolog","timestamp":"2019. február. 19. 15:04","title":"Karl Lagerfeld: \"Vámpír vagyok, más emberek vérét veszem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","shortLead":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","id":"20190219_Furmintos_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e831b7-929f-49ff-9c3f-91da812156ab","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Furmintos_hetvege","timestamp":"2019. február. 19. 18:28","title":"Furmintos hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]