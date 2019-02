A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot.

Mint arról beszámoltunk, Curtis (Széki Attila) a hétvégén kijött az elvonóról, ahova drogproblémái miatt január közepén vonult be. A zenész drogproblémái azok után kerültek a címlapokra, hogy zenésztársa Majka (Majoros Péter) szakított vele emiatt. Curtis végül a nyilvánosság előtt is elismerte, hogy beteg és segítségre szorul.

A Blikk most azt írja, miután a 29 éves zenész kijött az elvonóról, első útja a menyasszonyával közös új otthonába vezetett, majd az édesanyját látogatta meg, aki ebéddel várta őket.

A rapper a lapnak azt mondta, az elvonón az első öt-hat napban pokoli szenvedésen ment keresztül, utána viszont a szerettei hiánya okozta a legnagyobb megpróbáltatást számára. Most viszont azt nyilatkozta, hogy úgy érzi, meggyógyult, az elvonón pedig sokat tanult arról, hogy hogyan kezelje az életét.

"Tisztán látom, melyik úton szeretnék tovább haladni" – jelentette ki a rapper, aki beszélt arról is, hogy megbánta a történteket. "Eljött az a pont, amikor már nagyon nem éreztem jól magam. Sok embernek csalódást okoztam, mindenkit átvertem, pedig mindvégig ott volt mellettem a csodálatos menyasszonyom, egy remek barát, Peti és a rajongók szeretete. Remélem, még nem játszottam el teljesen."

Curtis most azt is mondta, szeretné helyrehozni a dolgokat Majkával is. "A mi kapcsolatunk nem munkakapcsolat. Nekem ő a legjobb barátom volt, szeretném visszakapni, illetve helyrehozni azt, ami elromlott" - mondta.

A rapper hozzátette, most a zenére koncentrál, sőt, az elvonón egy új lemezt készített elő, hét új dalt is írt, a héten pedig már klipet forgat. Korábban februárra egy koncertet is meghirdettek neki.

A rapper azt is mondta, ugyanakkor bár a rehabilitációs központban próbálták felkészíteni a rá váró kísértésekre, továbbra is visszajár majd kezelésekre.