[{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt semlegesség, ezért nagy merészség egy politikustól, ha kritizálni mert azt.","shortLead":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt...","id":"201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b72d4c7-cd3a-4a32-8f3c-e5cb0cb23e77","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","timestamp":"2019. március. 10. 16:00","title":"Többen már \"temetnék\", de a semlegesség továbbra is az osztrák nemzeti identitás része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok alapján enyhe túlzás a keleti nyitás áttöréséről beszélni.\r

\r

","shortLead":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok...","id":"20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce39638e-abfd-4ed4-b9bc-76a609d8c7d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","timestamp":"2019. március. 11. 12:49","title":"Szijjártó elképesztő sikerként próbálja meg eladni a laoszi terjeszkedésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a magyar fél válaszára vár a Fidesz európai néppárti tagsága körüli vitában, mondta a párt főtitkára hétfőn Berlinben az elnökség álláspontját ismertetve.","shortLead":"A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a magyar fél válaszára vár a Fidesz európai néppárti tagsága körüli vitában...","id":"20190311_A_Fidesz_es_a_Neppart_vitaja_mar_a_nemet_kormanypart_elnoksegi_ulesen_is_tema_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfadbdc8-af46-4224-9388-7a88b6aed770","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_A_Fidesz_es_a_Neppart_vitaja_mar_a_nemet_kormanypart_elnoksegi_ulesen_is_tema_volt","timestamp":"2019. március. 11. 14:03","title":"A Fidesz és a Néppárt vitája már a német kormánypárt elnökségi ülésén is téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors és stabil netkapcsolatot ígér a Telekom azoknak az ügyfeleknek, akik a hétfőtől elérhető WiFi Extra szolgáltatást választják az internetelőfizetésük mellé.","shortLead":"Gyors és stabil netkapcsolatot ígér a Telekom azoknak az ügyfeleknek, akik a hétfőtől elérhető WiFi Extra szolgáltatást...","id":"20190311_magyar_telekom_wifi_extra_mesh_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0689b-54b4-45e1-b0ea-d27be619526b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_magyar_telekom_wifi_extra_mesh_halozat","timestamp":"2019. március. 11. 15:03","title":"A lakás minden pontján gyors wifit ígér a Telekom, itt a WiFi Extra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők kedd este szavazhatnak újra az egyszer már bukott dealről.","shortLead":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők...","id":"20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74c278-9477-452f-be55-9e97bee74279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","timestamp":"2019. március. 12. 05:11","title":"Megvan az új Brexit-megállapodás, véget érhet a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.","shortLead":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő - mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f3b65a-66db-4294-a75a-8880afe4abdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","timestamp":"2019. március. 12. 12:12","title":"Orbán üzent a tanároknak: Neveljenek hazaszerető fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","shortLead":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","id":"20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbf581a-7dce-467f-b798-37f6a481512a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","timestamp":"2019. március. 11. 18:55","title":"Hivatalos: Zidane visszatér a Real Madrid kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]