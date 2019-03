Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perbálról szökött meg a növendék emu, Budajenő felé látták futni a gyors madarat.\r

\r

","shortLead":"Perbálról szökött meg a növendék emu, Budajenő felé látták futni a gyors madarat.\r

\r

","id":"20190313_Fel_Pest_megye_egy_megszokott_emut_keres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc40f287-578c-4b45-b9f0-6eb84bbdb65b","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Fel_Pest_megye_egy_megszokott_emut_keres","timestamp":"2019. március. 13. 09:36","title":"Fél Pest megye egy megszökött emut keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De az oroszok sem lustálkodnak.","shortLead":"De az oroszok sem lustálkodnak.","id":"20190313_Folyamatosan_hackelik_a_kinaiak_az_amerikai_haditengereszetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017bd01f-ba98-499c-a6c6-980ae2470e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_Folyamatosan_hackelik_a_kinaiak_az_amerikai_haditengereszetet","timestamp":"2019. március. 13. 07:04","title":"Folyamatosan hackelik a kínaiak az amerikai haditengerészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","shortLead":"Kinek mihez van tehetsége, ugyebár.","id":"20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c5a4cd-626a-4e4a-8c94-1b37e2405b1d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ilyen_amikor_Keira_Knightley_a_fogain_jatssza_el_a_Despacitot","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Ilyen, amikor Keira Knightley a fogain játssza el a Despacitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly létrehozott Televíziós Film Mecenatúra összesen 7 milliárdot kapna idén a költségvetésből egy törvénytervezet szerint, ebből 6,5 milliárdot oszthatnak szét az alkotások között. ","shortLead":"A tavaly létrehozott Televíziós Film Mecenatúra összesen 7 milliárdot kapna idén a költségvetésből egy törvénytervezet...","id":"20190312_65_milliardot_oszthat_szet_tevefilmekre_es_sorozatokra_az_uj_filmes_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86dddce-43e5-4760-a82c-7810b9f14f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_65_milliardot_oszthat_szet_tevefilmekre_es_sorozatokra_az_uj_filmes_alap","timestamp":"2019. március. 12. 14:43","title":"6,5 milliárdot oszthatna szét tévéfilmekre és sorozatokra az új filmes alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","shortLead":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","id":"20190312_audi_100_long_nyujtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3664594f-cdb7-4680-b5f3-095b5332b65f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_audi_100_long_nyujtott","timestamp":"2019. március. 14. 04:04","title":"Nem csak 7 üléses, de hat ajtós is ez a 26 éves Audi ritkaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad az állam.","shortLead":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad...","id":"20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89480d91-af29-4504-a2c5-ce05cb87a31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","timestamp":"2019. március. 13. 09:21","title":"Hivatalos: nincs felső értékhatár – luxusautókra is felvehető a nagycsaládos-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","shortLead":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","id":"20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315a4de6-4176-4e80-b63d-13c08c9c73d7","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ilyen megható még sosem volt a Kislány a zongoránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]