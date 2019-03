Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","shortLead":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","id":"20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52c03d5-fddd-437a-bf91-670fa4ee8a30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","timestamp":"2019. március. 19. 13:21","title":"A legkisebb VW divatterepjáró: Magyarországon a T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebcd4d8-3b2e-4e60-a101-ada7e4c0ae99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint nem a Fidesz, hanem az Európai Néppárt jövője volt a tét. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint nem a Fidesz, hanem az Európai Néppárt jövője volt a tét. ","id":"20190320_Orban_felfuggesztes_europaineppart_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebcd4d8-3b2e-4e60-a101-ada7e4c0ae99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23909888-2b6e-443f-a5a6-16134e9ae7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Orban_felfuggesztes_europaineppart_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. március. 20. 19:19","title":"Orbán: Minket nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi a szállodaszövetség által szorgalmazott áfacsökkentést a szálláshely-szolgáltatásban – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlését megnyitó beszédében szerdán Budapesten.","shortLead":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi...","id":"20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7824a4-d910-4f43-b744-6dadafcdfbd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","timestamp":"2019. március. 20. 16:35","title":"Csökkentheti a szállásáfát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68109cc-524a-4a4a-b1fd-7a1b82a8535e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyőrök a férfi magyar barátnőjét is megverték.","shortLead":"A fegyőrök a férfi magyar barátnőjét is megverték.","id":"20190320_Felfuggesztettet_kaptak_a_fegyorok_akik_megvertek_egy_kubait_akit_menekultnek_neztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68109cc-524a-4a4a-b1fd-7a1b82a8535e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42922153-d2b9-4b73-a676-fb68d3b574e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfuggesztettet_kaptak_a_fegyorok_akik_megvertek_egy_kubait_akit_menekultnek_neztek","timestamp":"2019. március. 20. 20:56","title":"Felfüggesztettet kaptak a fegyőrök, akik megvertek egy kubait, akit menekültnek néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8fefc0-ad39-4b53-80de-efb232a48745","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viasat3 ezúttal nem a televízió, a mobilok képernyőjére hozza el új sorozatát.","shortLead":"A Viasat3 ezúttal nem a televízió, a mobilok képernyőjére hozza el új sorozatát.","id":"20190320_kollo_babett_visszavag_sony_networks_viasat3_okostelefon_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8fefc0-ad39-4b53-80de-efb232a48745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c418583-a8aa-4f13-ba73-b129a88c1558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_kollo_babett_visszavag_sony_networks_viasat3_okostelefon_android_ios","timestamp":"2019. március. 20. 18:33","title":"Jön az új magyar sorozat, amit csak egy mobilos appban lehet majd megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93324d1-b8bb-468c-bdee-a29df47714b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, mindhárman hétfőn szembesültek azzal, hogy a kártyájuk nem érvényes sem a Képviselői Irodaházba, sem az Országházba.","shortLead":"Az Index úgy tudja, mindhárman hétfőn szembesültek azzal, hogy a kártyájuk nem érvényes sem a Képviselői Irodaházba...","id":"20190319_kitiltas_parlament_parbeszed_munkatars_tordai_bence_kover_laszlo_hazelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93324d1-b8bb-468c-bdee-a29df47714b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448b79c5-8c08-474b-8efb-24866cb639a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_kitiltas_parlament_parbeszed_munkatars_tordai_bence_kover_laszlo_hazelnok","timestamp":"2019. március. 19. 13:58","title":"Kitiltották a Parlamentből a Párbeszéd-frakció három munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","shortLead":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","id":"20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3457615d-398f-4e09-b64b-5839b53d6280","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","timestamp":"2019. március. 20. 16:38","title":"Mi lesz az év könyve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","shortLead":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","id":"20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982df490-f930-4352-a99d-7c89dfa07ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Hajbeültetéssel foglalkozó klinikát nyit Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]