[{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szintetikus terméket egyelőre még csak az alkotói tesztelték.","shortLead":"A szintetikus terméket egyelőre még csak az alkotói tesztelték.","id":"20190327_Ot_even_belul_itt_lehet_az_alkohol_amely_nem_okoz_masnapossagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d924cbb7-a8e2-4904-9b33-d6e887298f73","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ot_even_belul_itt_lehet_az_alkohol_amely_nem_okoz_masnapossagot","timestamp":"2019. március. 27. 10:57","title":"Öt éven belül itt lehet az alkohol, amely nem okoz másnaposságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8997f92a-0541-4753-8e9d-eec810d85187","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azerbajdzsánba nem sok magyar szokott utazni, de most abban bíznak a Wizz Airnél, hogy a válogatott meccs sokakat fog érdekelni.","shortLead":"Azerbajdzsánba nem sok magyar szokott utazni, de most abban bíznak a Wizz Airnél, hogy a válogatott meccs sokakat fog...","id":"20190326_Kulonjaratot_indit_a_Wizz_Air_az_azerimagyar_meccsre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8997f92a-0541-4753-8e9d-eec810d85187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca43e4-4b33-4a4d-80ad-30046ea2aaea","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kulonjaratot_indit_a_Wizz_Air_az_azerimagyar_meccsre","timestamp":"2019. március. 26. 12:29","title":"Különjáratot indít a Wizz Air az azeri–magyar meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új kisbuszokat venni – derült ki Rétvári Bence válaszából. ","shortLead":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új...","id":"20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365cd605-aaa1-4e2f-b36c-a8d369b6fbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","timestamp":"2019. március. 27. 10:55","title":"Kiderült, mire költhetik a gyermekvédelmisek az autóbeszerzésre szánt 2,2 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","shortLead":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","id":"20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52321836-517b-4f85-ae11-609bdb7f67b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","timestamp":"2019. március. 26. 05:27","title":"Bocsánatkérést követel a mexikói elnök a spanyol királytól a gyarmatosításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Felvázoljuk a többi lehetséges forgatókönyvet is, amíg a britek meg nem találják a megnyugtató megoldást.","shortLead":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt...","id":"20190325_brexit_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17131c4a-4498-49a7-8b31-acc9f20a610c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_brexit_kaosz","timestamp":"2019. március. 25. 17:50","title":"Ki mutatja meg a kiutat a Brexit-káoszból? Boris Johnson vagy Uri Geller?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]