Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan tesznek eleget a kötelezettségüknek. ","shortLead":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan...","id":"20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c6aa0-3966-4363-b5d4-d30788ff21c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","timestamp":"2019. március. 28. 13:59","title":"Az uniós főtanácsnok szerint fel kell gyorsítani a jogsértő tagállamok elleni eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","shortLead":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","id":"20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9466002b-9de0-4107-bee7-ef214689f6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. március. 29. 07:00","title":"A Barátok közt egykori Hoffer Misije lett a Rádió 1 egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","shortLead":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","id":"20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d8479e-af4a-48e2-a45f-7b1d4e95ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","timestamp":"2019. március. 28. 07:34","title":"Állami pénzből képezhették ki hajósnak az agrárminisztérium több vezető tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae75cf-9c21-40dc-8f3c-27651d147ee0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Baráti mankók nélkül elveszett lenne hivatása szubjektív világában Zsigmond Emőke.","shortLead":"Baráti mankók nélkül elveszett lenne hivatása szubjektív világában Zsigmond Emőke.","id":"20190328_Zsigmond_Emoke_szinesz_Az_uvegbura_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdae75cf-9c21-40dc-8f3c-27651d147ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab59e5bf-e41c-445f-a3b1-a0941f40e06c","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Zsigmond_Emoke_szinesz_Az_uvegbura_interju","timestamp":"2019. március. 28. 13:49","title":"Belenézek a nézők szemébe, és tudom, ormótlan hazugságot kell magabiztosan állítanom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. ","shortLead":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti...","id":"20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025c2174-ac7d-4eb1-81e6-5f4ffdb8c11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","timestamp":"2019. március. 28. 15:09","title":"\"Nem akartam, hogy probléma legyen\": Szupertitkos előadást tart Németh Szilárd a Miskolci Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt erre.","shortLead":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt...","id":"20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060f03e-b414-4457-b244-2b3e81059271","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","timestamp":"2019. március. 28. 08:11","title":"Tarlós: Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]