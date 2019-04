Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százával öltek le kismacskákat egy kísérlet részeként az Egyesült Államokban, de a dolog most véget ér, a tudósok felhagynak vele.","shortLead":"Százával öltek le kismacskákat egy kísérlet részeként az Egyesült Államokban, de a dolog most véget ér, a tudósok...","id":"20190403_kiscica_kismacska_allatkiserlet_parazita_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a71b6-c402-4eda-9a72-209917b2aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_kiscica_kismacska_allatkiserlet_parazita_egyesult_allamok","timestamp":"2019. április. 03. 13:33","title":"Nem ölnek le több kiscicát a tudomány nevében az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","shortLead":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","id":"20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060335-b2ee-4743-b4e5-da003d5a85d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","timestamp":"2019. április. 04. 11:33","title":"Kiderült valami örömteli a sajtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először lehet arról hallani, milyen iPhone-okkal készül 2020-ra az Apple.","shortLead":"Most először lehet arról hallani, milyen iPhone-okkal készül 2020-ra az Apple.","id":"20190402_apple_iphone_2020_milyen_lesz_az_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390ca7e9-f5ef-40e6-9168-2bc3645f4048","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_apple_iphone_2020_milyen_lesz_az_iphone","timestamp":"2019. április. 02. 20:03","title":"Belső informátor szivárogtatott arról, milyenek lesznek a 2020-as iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eltörölte a román legfelsőbb bíróság szerdán az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet, feloldva ezzel az ország elhagyására vonatkozó korábbi korlátozást is. 