[{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","shortLead":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","id":"20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b8c8fd-02ee-468b-8bfb-dd0cf9bf9b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"Sajnálkozik a Boeing-vezér a lezuhant gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","shortLead":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","id":"20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a79e4d-6952-4e4c-aa99-f61a2b55461e","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","timestamp":"2019. április. 04. 15:12","title":"Jó volt az esküvő a luxushotelben, amíg rá nem szakadt a plafon a ceremóniamesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki az eljárás megismétlését. Megkérdeztük a médiahatóságot, miért nem fizeti ki a bírósági eljárásban megítélt perköltséget a szocialista politikusnak, egy nappal később átutalták a (köz)pénzt.","shortLead":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki...","id":"20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c35960-5366-44d7-9e9c-4ce2c6441113","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","timestamp":"2019. április. 05. 08:50","title":"Újra az Orbánt istenítő Tv2-riporton görcsölhet a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9613a-5685-44f5-af6d-f1c0c60e629d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőként dolgozó Patrick Hulce az egymillió legnépszerűbb oldal betöltődési sebességét, valamint a rajtuk futó forráskódot mérte meg és elemezte, ami alapján úgy tűnik, a betöltődési sebesség a reklámok függvényében jelentősen változhat.","shortLead":"A fejlesztőként dolgozó Patrick Hulce az egymillió legnépszerűbb oldal betöltődési sebességét, valamint a rajtuk futó...","id":"20190405_weboldal_betoltodes_sebessege_hirdetes_forraskod_javascript","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d9613a-5685-44f5-af6d-f1c0c60e629d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6445726c-89dd-4ea1-a095-bf89728869fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_weboldal_betoltodes_sebessege_hirdetes_forraskod_javascript","timestamp":"2019. április. 05. 09:03","title":"Lassan tölt be a böngészőjében a weboldal? Ez állhat a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","shortLead":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","id":"20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23cff59-e534-4dc0-b402-e8a6552431cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","timestamp":"2019. április. 04. 16:09","title":"Mészáros Lőrinchez kerülhet a TV2 műsorgyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte egészét. De csak a kőszínházakét, az alternatív színházakat még mindig nem nyugtatta meg senki.","shortLead":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte...","id":"20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bd4b6-6f96-4655-876e-33cbf8a07607","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","timestamp":"2019. április. 04. 20:16","title":"A független színházak még Tarlósék nagy bejelentése után is rosszul járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","id":"20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35e285-9c6b-454e-a651-e9915d938684","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","timestamp":"2019. április. 04. 15:53","title":"Halálos kutyatámadás történt Újszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]