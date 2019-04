Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","shortLead":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","id":"20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8eac8-410d-42f3-b3f9-d783edc216ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 21:49","title":"Eszméletlen kisbabát vittek kórházba a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti az államalapító miniszterelnök, Ben-Gurion hivatali idejének rekordját? Ez is a tétje a keddi parlamenti választásnak, amelynek kampánya még izraeli mércével is rendkívül személyeskedő és durva. ","shortLead":"Véget ér-e a markánsan jobboldali Netanjahu-korszak, vagy Izrael egy évtizede hatalmon lévő kormányfője megdönti...","id":"20190405_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49727d5d-9bf3-4766-8c4d-615c2417dfa3","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Olre_mennek__kielezett_valasztas_Izraelben","timestamp":"2019. április. 05. 15:11","title":"Kék-fehér tábornokok és korrupciós ügyek ölhetik meg Netanjahu ben-gurioni álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","shortLead":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","id":"20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883067c6-88c4-45e4-bf4d-7e0ae5ce74ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","timestamp":"2019. április. 04. 16:25","title":"Tíz idős magyarból kilenc nem tudna kifizetni egy nagyobb váratlan egészségügyi kiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja a 24.hu.","shortLead":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja...","id":"20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00351a-83e8-4726-887e-f57af4d6946b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","timestamp":"2019. április. 05. 17:50","title":"Orbán Ráhel 1 milliós táskával ment cirkuszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb kritikus manővert – jelentették be csütörtökön az Izrael középső részén fekvő jehudi űrközpontban. ","shortLead":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb...","id":"20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6078af-7d40-4160-8ad5-9fe310a207fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","timestamp":"2019. április. 05. 12:03","title":"Pályára állt a \"Teremtés könyve\" a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]