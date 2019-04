Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit tudnia kell a hétfőn munkanapon is bemutatkozó dél-pesti metrópótlásról.","shortLead":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit...","id":"20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d06112-8e37-422c-9abd-d980394d5841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 07. 18:30","title":"Jön az első metró nélküli munkanap Dél-Pesten, összeszedtük, mire készüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831ccef-b4b9-4e8f-b1b5-57689eaca95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több gyülekezeti házzal is rendelkezik Magyarországon, de most egy templomot is fognak építeni. ","shortLead":"Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több gyülekezeti házzal is rendelkezik Magyarországon, de most...","id":"20190408_Templomot_epit_Budapesten_a_mormon_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9831ccef-b4b9-4e8f-b1b5-57689eaca95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9854d87-21cf-41de-acfa-6beeb22a404b","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Templomot_epit_Budapesten_a_mormon_egyhaz","timestamp":"2019. április. 08. 08:58","title":"Templomot épít Budapesten a mormon egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c48ee-c3f0-4642-993d-eb72651e89c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra alkotott a Hegyvidéki Manufaktúra.","shortLead":"Újra alkotott a Hegyvidéki Manufaktúra.","id":"20190407_Az_Orbangyertya_es_a_Meszarospersely_utan_itt_a_Nemeth_Szilardsoszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c48ee-c3f0-4642-993d-eb72651e89c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2705ce19-3393-4fd1-9f51-03a2883a1ca2","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Az_Orbangyertya_es_a_Meszarospersely_utan_itt_a_Nemeth_Szilardsoszoro","timestamp":"2019. április. 07. 21:44","title":"Az Orbán-gyertya és a Mészáros-persely után itt a Németh Szilárd-sószóró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el a világtörténelem egyik legkegyetlenebb népirtó akciója: száz nap alatt a ruandai hutuk felhergelt bandái mintegy 800 ezer tuszit, illetve mérsékelt hutut gyilkoltak le. A bosszúakcióknak több mint százezer hutu esett áldozatul, a világ pedig alig tett valamit, hogy megakadályozza a tömegmészárlást. Azt a tömegmészárlást, amelyről tudni lehetett, hogy meg fog történni, s amelyet alaposan elő is készítettek.","shortLead":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el...","id":"20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c260e3d-adc5-42dc-9ae2-80fb7c56ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","timestamp":"2019. április. 07. 16:00","title":"A halál száz napja - 25 éve kezdődött a ruandai népirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","shortLead":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","id":"20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0bfe4-1158-4d23-8cf9-c8032da7cdf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","timestamp":"2019. április. 08. 15:33","title":"Kiment a Facebook egyik embere egy indiai felhasználóhoz, mert politikai témában írt az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig nem történt vádemelés, a NAV 2016 óta nem jutott dűlőre az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig...","id":"20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c853d80-dcca-49ea-a35d-8312998a2ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","timestamp":"2019. április. 08. 14:44","title":"A mai napig nincs vádemelés a 2014-es Öveges-program szabálytalanságai ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly fejlesztésen esett át nemrég az észak-koreai állami televízió híradója. A modernizáció alatt persze nem a hangnemváltást kell érteni, az átalakulás technológiai értelemben zajlott le, hogy látványra egyre közelebb legyen a műsor a nyugati stílushoz.","shortLead":"Komoly fejlesztésen esett át nemrég az észak-koreai állami televízió híradója. A modernizáció alatt persze nem...","id":"20190408_eszal_korea_televizo_allami_hirado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444bbd6-ef15-4882-b055-b1c269bd3a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_eszal_korea_televizo_allami_hirado","timestamp":"2019. április. 08. 11:33","title":"Alapjaiban változtatták meg a híradót Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás hatására a Kreml közbelépett.","shortLead":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás...","id":"20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95657-da57-421d-b758-823d76c947bf","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","timestamp":"2019. április. 08. 13:46","title":"Elengedik az Oroszországban raboskodó ceteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]