Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","shortLead":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","id":"20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb5faf-cc77-42cc-89ad-11501f92bdea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","timestamp":"2019. április. 09. 12:59","title":"37 ezer forinttal keres többet átlagosan egy magyar férfi egy nőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","shortLead":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","id":"20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe7fff-c1ee-44e5-8b42-5a578932bd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","timestamp":"2019. április. 09. 10:35","title":"A használt lakást vásárlók kétharmada felvenné a csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A magyarok összvagyonának negyede 40 ezer ritka jómódú háztartásnál van, a középosztály helyett a gazdagok lettek az elmúlt néhány év nyertesei – derül ki az MNB adataiból. Arról is szó esett a vagyonfelmérést bemutató sajtótájékoztatón, hogyan jöhetnek ki olyan magas számok az átlagvagyonról, amennyi pénzhez nem sokan juthatnak hozzá egyszerre.","shortLead":"A magyarok összvagyonának negyede 40 ezer ritka jómódú háztartásnál van, a középosztály helyett a gazdagok lettek...","id":"20190409_27_millio_forint_haztartasok_atlagvagyona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ce3a48-c5ee-4c78-9841-634623f1a85c","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_27_millio_forint_haztartasok_atlagvagyona","timestamp":"2019. április. 09. 12:30","title":"Látott már egyben 27 millió forintot? Ennyi a magyar háztartások átlagvagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú utcákban vezető biciklis kerülőutakat.","shortLead":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú...","id":"20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1518372a-b2d5-46c2-8621-0f369051836f","keywords":null,"link":"/elet/20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","timestamp":"2019. április. 08. 10:15","title":"A 3-as metrópótló helyett bringázna inkább? Térképen a biciklis kerülőutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]